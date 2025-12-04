Tras semanas de búsqueda, hallan con vida a estudiante de Unison desaparecido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este jueves 4 de diciembre la localización con vida de Juan Carlos Foncerrada Ruiz, joven de 30 años de edad, quien contaba con un reporte activo de desaparición en Hermosillo. El hallazgo pone fin a las labores de búsqueda que se habían intensificado durante la última semana por parte de familiares, colectivos y autoridades estatales.

Foncerrada Ruiz, originario del municipio de Empalme y estudiante de la Universidad de Sonora (Unison), había sido visto por última vez el pasado 19 de noviembre en la capital sonorense. La preocupación en torno a su paradero surgió cuando sus compañeros de vivienda, en la Casa del Estudiante, notaron su ausencia de aproximadamente 2 semanas, destacando que sus pertenencias personales permanecían intactas en el inmueble.

Asimismo, su madre había reportado que el último contacto directo con él ocurrió mediante un mensaje de texto el miércoles 19 de noviembre, perdiéndose posteriormente toda comunicación. Ante estos hechos, los familiares interpusieron una denuncia, por lo cual la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de búsqueda, mientras que la Fiscalía de Sonora abrió una carpeta de investigación.

La ubicación de Juan Carlos fue posible gracias a las labores efectuadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes dieron seguimiento puntual a la información recabada en coordinación con la familia. Los agentes se trasladaron a un punto específico en la vía pública de Hermosillo, donde, tras verificar la identidad del individuo, confirmaron que se encontraba en perfecto estado de salud física.

Durante la entrevista con las autoridades ministeriales, se descartó que el joven hubiera sido víctima de algún delito. De acuerdo con lo informado por la FGJES, Foncerrada Ruiz manifestó que su ausencia fue totalmente voluntaria y respondió a motivos de índole personal que no fueron especificados, situación que quedó debidamente aclarada ante el Ministerio Público para el cierre del protocolo de búsqueda.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reconoció la colaboración de la ciudadanía y reiteró su compromiso institucional de actuar con inmediatez ante los reportes de desaparición, priorizando en todo momento la integridad y la pronta localización de las personas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora