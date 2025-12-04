Ultiman balazos a 'Chucho Robles', presunto jefe de sicarios de los Beltrán Leyva en Oaxaca

San Antonio de la Cal, Oaxaca.- Las autoridades del Estado de Oaxaca confirmaron el homicidio de Jesús 'P', un individuo identificado bajo los alias de 'Chucho Robles' o 'El Peñaloza', quien fue ultimado a balazos mientras transitaba por el municipio de San Antonio de la Cal. Los hechos se registraron sobre la carretera Federal 175, en las inmediaciones del punto conocido como el crucero de la Experimental, una zona de alto tránsito en la región de Valles Centrales.

De acuerdo con los reportes, la víctima, originaria de la región de la costa, se desplazaba a bordo de un vehículo tipo Chevy en color guinda. Testimonios señalan que el sujeto viajaba acompañado por otras personas cuando su unidad fue interceptada por sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego de manera directa contra el automóvil. Tras notificarse el suceso a los servicios de emergencia, arribaron al sitio elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Los agentes procedieron a asegurar el perímetro y coordinar las primeras diligencias periciales para el levantamiento de indicios. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) comunicó que ha desplegado un equipo multidisciplinario especializado. Este grupo tiene la tarea de aplicar técnicas científicas y ministeriales avanzadas que permitan esclarecer los hechos y dar con el paradero de los autores materiales de la agresión.

El perfil de la víctima ha cobrado relevancia debido a sus antecedentes y presuntos vínculos con el crimen organizado. Jesús 'P' era originario de la localidad de El Puertecito, en Santa María Colotepec, sitio que las autoridades señalan como su principal centro de operaciones. Según los registros judiciales, 'Chucho Robles' contaba con al menos cuatro órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio.

#Noticias | Identifican como Jesús, alias "Chucho Robles", al ejecutado en La Experimental, muy cerca de la @FISCALIA_GobOax. Las primeras versiones señalan que, presuntamente, era sicario de “El Bogar” y contaba con cuatro órdenes de aprehensión por homicidio.#Entérate… pic.twitter.com/a2pinwVPUX — CuartaPlana (@CuartaPlana) December 5, 2025

Las investigaciones sugieren que su modus operandi incluía el uso de fusiles de asalto tipo AR-15 para perpetrar dichos crímenes. Informes de inteligencia identifican al hoy occiso como el jefe de sicarios al servicio de un sujeto conocido como 'El Bogar'. Este individuo, cuyo nombre real es Ricardo Estévez Colmenares y/o Bogar Soto Rodríguez, está señalado por autoridades de los Estados Unidos como jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva en Oaxaca.

La célula criminal a la que se vinculaba a 'Chucho Robles' mantiene una fuerte presencia en la región de la costa oaxaqueña, con actividades en municipios turísticos y estratégicos como Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, Puerto Escondido y Río Grande. Entre las actividades ilícitas atribuidas a este grupo se encuentran la desaparición cometida por particulares, homicidios, lesiones, así como el trasiego y venta de estupefacientes al menudeo.

#Oaxaca ????#Extra #Extra????

Asesinan a Jesús alias “Chucho Robles” o “El Peñaloza”, sicario de “El Bogar”; contaba cuatro órdenes de aprehensión por homicidio.



Información de Jaime Guerrero)@jaimeguerrero08 )



La tarde de este jueves fue ejecutado a balazos Jesús P. R., de 30… pic.twitter.com/mvisAfkCHK — RIOaxaca (@rioaxaca) December 4, 2025

Finalmente ,hay que destacar que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha fichado a Bogar Soto Rodríguez, supervisando sus movimientos financieros y señalándolo por coordinar operaciones de tráfico de drogas y ordenar actos de sicariato en el estado, lo que coloca este incidente dentro de un contexto de seguridad de mayor escala.

Fuente: Tribuna del Yaqui