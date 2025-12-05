Accidente en Ciudad Obregón: Conductor chocó contra espectacular y dejó su auto abandonado

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de este viernes 5 de diciembre, elementos del Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme atendieron un reporte sobre un accidente vehicular registrado en la zona sur de Ciudad Obregón. En el percance se vio involucrado un solo automóvil que causó daños a la infraestructura de una propiedad privada y culminó con el abandono de la unidad motriz por parte de su chofer.

Los hechos se suscitaron aproximadamente a las 4:00 horas sobre la calle 300, entre Michoacán y Donato Guerra, dentro de la colonia Franja Comercial 300. De acuerdo con los peritajes iniciales en el lugar, el vehículo involucrado transitaba en dirección de poniente a oriente sobre la mencionada vialidad cuando ocurrió el percance. La unidad siniestrada es un automóvil tipo sedán, marca Ford Mustang, modelo 1998 de color blanco.

Cabe destacar que el vehículo no portaba placas de circulación al momento del hallazgo. Según la mecánica de los hechos descrita por las autoridades, la falta de precaución al conducir provocó que el chofer perdiera el control. Como consecuencia, el automóvil invadió la banqueta del lado norte, impactando primeramente contra un cerco perimetral y deteniendo su marcha tras chocar contra la base de un anuncio espectacular.

Tras el accidente, que dejó severos daños en la parte frontal de la carrocería, el conductor se retiró del lugar con rumbo desconocido, dejando el vehículo abandonado en el sitio. Al lugar acudieron oficiales de Tránsito Municipal para asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Los agentes procedieron a la elaboración del informe necesario para poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público y deslindar responsabilidades.

Esto sucede solo unos días después de otro accidente en la misma zona. Los servicios de emergencia y autoridades de tránsito se movilizaron el sitio tras el reporte de una aparatoso volcadura ocurrida la tarde del pasado martes 2 de diciembre. El suceso, en el que se vieron involucrados tres unidades, tuvo lugar poco después de las 16:00 horas, en la colonia Franja Comercial 300, sobre la calle 300, entre Chihuahua y Zacatecas.

Fuente: Tribuna del Yaqui