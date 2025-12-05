Búsqueda positiva en Guaymas: Colectivo y autoridades hallan restos óseos y prendas de vestir

Guaymas, Sonora.- Durante una jornada de trabajo de campo realizada ayer jueves 4 de diciembre, integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme reportaron un hallazgo en las inmediaciones de la comunidad de San José de Guaymas. El descubrimiento consiste en restos óseos localizados en la superficie de un terreno, así como diversas piezas de ropa que podrían ayudar a los procesos de identificación forense.

El operativo se desplegó en un predio despoblado, caracterizado por su difícil acceso y vegetación crecida. Para efectuar el rastreo de manera segura y efectiva, el grupo de búsqueda contó con la participación de elementos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) correspondientes a la zona de San Carlos, quienes brindaron seguridad y acompañamiento durante el recorrido.

En cuanto a los indicios recuperados, se hizo especial énfasis en la descripción de las prendas de vestir, dado que estas características suelen ser el primer medio para que las familias reconozcan a un ser querido antes de las pruebas genéticas. Entre los objetos asegurados, el colectivo detalló la existencia de un pantalón de mezclilla en color azul, el cual destaca por tener tres corazones rojos bordados en la bolsa delantera izquierda; esta prenda no presenta talla ni marca visible.

Asimismo, se localizó una camiseta de corte deportivo en color gris con mangas azul marino. Dicha playera presenta las letras "LA" en la parte frontal y corresponde a la marca Nike, aunque la talla tampoco es legible. También se documentaron dos piezas de ropa interior tipo bóxer: uno de licra azul con elástico gris y otro de la marca Ckey Life, en combinación de colores negro y gris. Todos los hallazgos quedaron bajo la custodia de Servicios Periciales para su análisis y preservación.

La evidencia encontrada en el lugar de los hechos

El colectivo extendió una invitación a la ciudadanía para que cualquier persona que reconozca estas prendas o considere que podrían pertenecer a un familiar, puede acudir a las instalaciones de la Fiscalía ubicadas en la Calle 15, colonia Centro, en el puerto de Guaymas, para recibir asesoría y verificar los indicios. Finalmente, la agrupación reiteró la importancia de la colaboración ciudadana y por ello mantienen abierta la línea para recibir reportes anónimos sobre posibles fosas clandestinas.

La información puede ser proporcionada con total confidencialidad al número telefónico 622 118 4018, garantizando el anonimato de quien colabore para dar continuidad a las labores de localización.

Fuente: Tribuna del Yaqui