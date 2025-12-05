Cae el 'Macumba' con 34 envoltorios de droga en Ciudad Obregón; tiene largo historial criminal

Ciudad Obregón, Sonora.- Autoridades de los tres niveles de Gobierno efectuaron una diligencia judicial que resultó en la detención de una persona y el decomiso de sustancias prohibidas en Ciudad Obregón. Esta acción responde al cumplimiento de una orden de cateo autorizada por un juez, la cual tuvo lugar en un domicilio particular ubicado sobre la calle Real de Marbella, en el fraccionamiento Misión del Real.

Durante a inspección del inmueble, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de Alejandro 'N', de 33 años de edad, quien es identificado con el alias de 'Macumba'. En el lugar, los agentes también localizaron diversos indicios relacionados con el delito de narcomenudeo. Se incautaron 15 envoltorios plásticos que contenían una sustancia granulada con las características de la metanfetamina o crystal.

Así como 19 envoltorios más con hierba verde y seca, presuntamente marihuana. Tras la verificación de los datos generales del detenido en las bases de datos oficiales, se corroboró que Alejandro 'N' posee un largo historial delictivo. Sus antecedentes penales incluyen registros previos por delitos contra la salud, así como carpetas de investigación por violencia familiar, lesiones, daños agravados y portación de arma prohibida.

Asimismo, se le vincula con delitos patrimoniales, específicamente robo con violencia y robo a casa habitación. El operativo en cuestión fue ejecutado de manera coordinada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en conjunto con agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

FGJES desmantela punto de narcomenudeo en Ciudad Obregón: hay un detenido y drogas incautadas en operativo conjunto



Cajeme, Sonora, 5 de diciembre de 2025.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con la Policía Estatal de Seguridad… pic.twitter.com/8nMrPjzDQy — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 5, 2025

Tanto el detenido como la materia asegurada fueron trasladados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Será dicha instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación y definir la situación jurídica del imputado en los plazos legales establecidos, continuando así con el proceso penal por los probables delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora