Edomex: Voraz incendio en llantera de Xonacatlán moviliza a cuerpos de emergencia en la Toluca–Naucalpan

Un incendio causó cuantiosos daños materiales tras iniciarse en un negocio de llantas ubicado sobre la carretera Toluca–Naucalpan

Naucalpan, Estado de México.- La mañana de este viernes 5 de noviembre de 2025, a muy temprana hora, se desató un incendio en un negocio dedicado a la venta de llantas, después de que testigos comenzaran a percatarse del humo. De inmediato, el pánico se apoderó de habitantes y conductores que transitaban por la carretera Toluca–Naucalpan, a la altura del municipio de Xonacatlán, en el Estado de México.

De acuerdo con información extraoficial, algunas personas llamaron de inmediato a la línea de emergencia, por lo que, después de un rato, arribaron al sitio diversas autoridades policiacas, así como personal de Protección Civil de Xonacatlán, quienes se dieron a la tarea de sofocar las llamas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, aún se desconoce qué exactamente provocó el fuego.

Es importante destacar que no se reportan lesionados ni víctimas mortales; sin embargo, en este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización. Durante varios minutos, este siniestro afectó de manera considerable el tráfico vehicular, pues los elementos trabajaron para evitar una desgracia mayor. Se hace un llamado a mantener la paciencia en casos como este, especialmente cuando las unidades avanzan lentamente.

En otro asunto, también este día se registró un accidente, pero en esta ocasión sí hubo un fallecido, ya que un motociclista que circulaba sobre la carretera Toluca–Tenango derrapó y ni siquiera alcanzó a ser atendido por los servicios de emergencia. En el sitio estuvieron presentes elementos municipales, así como personal forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

Otro accidente

En un tercer incidente, un vehículo tipo Corsa se volcó al intentar esquivar la zona acordonada por las autoridades y terminó sobre el carril contrario con dirección a Toluca, a la altura de San Lorenzo Coacalco. Lo más grave fue que el conductor quedó prensado, por lo que se necesitó maquinaria especializada para liberar el cuerpo. Lamentablemente, al igual que en el caso anterior, el automovilista falleció. Se presume que hay más víctimas, pero hasta el momento ninguna ha sido identificada.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

