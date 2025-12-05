Eran abuela, madre e hija: Asesinan a balazos a tres mujeres dentro de tienda en Veracruz

Tlapacoyan, Veracruz.- Un ataque armado se registró la noche de ayer jueves 4 de diciembre, en el municipio de Tlapacoyan, en la zona central del estado de Veracruz, donde tres mujeres fueron asesinadas. Los hechos violentos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas en un establecimiento comercial dedicado a la venta de licores y alimentos. Dicho local era propiedad de las víctimas, quienes eran familiares directas.

El negocio, ubicado sobre la calle Gutiérrez Zamora, en el barrio de Itzapa, se encuentra cerca de la salida hacia la carretera federal que conecta con el municipio de Atzalan. De acuerdo con los primeros reportes y testimonios de vecinos que alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones, sujetos armados ingresaron al local y dispararon directamente contra las mujeres que se encontraban laborando en el sitio.

Las víctimas fueron identificadas como integrantes de una misma familia, María Elena Moguel, su hija Karla Méndez y su nieta Yoselin Reséndiz. Al arribar los paramédicos al lugar de los hechos, se confirmó que dos de ellas ya no contaban con signos vitales. La tercera mujer fue trasladada de urgencia a un hospital de la localidad; sin embargo, falleció minutos más tarde debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la agresión.

Tras el ataque, se desplegó un operativo de seguridad en la zona para resguardar la escena del crimen. Elementos de la Policía Municipal, la Policía Estatal y personal del Ejército Mexicano acordonaron el área, mientras que agentes ministeriales y periciales realizaron el levantamiento de indicios balísticos y ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han esclarecido el móvil del crimen.

Violencia en Veracruz

Este triple homicidio se suma a una secuencia de hechos violentos registrados contra mujeres en Veracruz durante la primera semana de diciembre. El pasado lunes 1, una mujer y su hija fueron privadas de la vida al interior de su domicilio en Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo. Al día siguiente, en la colonia Chamizal de Atoyac, personas armadas a bordo de una motocicleta atacaron una vivienda, dejando como saldo una mujer y un hombre fallecidos. Posteriormente, el 3 de diciembre, el cuerpo de otra mujer fue localizado flotando en un río de Tuxpan, hallazgo reportado por un ciudadano.

Fuente: Tribuna del Yaqui