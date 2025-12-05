Hallan con vida a Baruch Alejandro Loya, periodista reportado como desaparecido en Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Durante la mañana de este viernes 5 de diciembre, se hizo el reporte de la desaparición del comunicador Baruch Alejandro Loya Morales en Reynosa, Tamaulipas. Afortunadamente, tras horas de búsqueda y difusión de su ficha de identidad, se confirmó que el periodista fue localizado y ya se encuentra a salvo. Los hechos comenzaron desde el pasado jueves, momento en el que sus familiares perdieron todo contacto con él.

La preocupación aumentó al llegar la mañana de este viernes sin tener noticias sobre su paradero ni la ubicación del vehículo que conducía, una unidad marca BMW de color negro. Ante esta situación, sus allegados decidieron solicitar el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para agilizar su localización. Diversos colectivos de búsqueda y ciudadanos compartieron la información exhortando a la población a aportar cualquier dato útil.

Al mismo tiempo, la familia inició los trámites para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Desaparición Forzada de Personas con sede en Reynosa, con el fin de activar los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades. Sin embargo, horas más tarde, la propia familia confirmó la buena noticia sobre esta situación. Se informó que Loya Morales fue ubicado con vida y trasladado a su domicilio.

Como parte de los procedimientos en estos casos, el comunicador fue sometido a una revisión médica integral para valorar su estado físico y descartar cualquier afectación a su salud tras el periodo en que se desconoció su paradero. Aunque los detalles específicos sobre las circunstancias de su desaparición se han mantenido bajo reserva por parte de sus allegados, el caso ha pasado a manos de las autoridades.

uD83DuDD34 #URGENTE | DESAPARECE NUESTRO COMPAÑERO PERIODISTA BARUCH LOYA EN #REYNOSA #TAMAULIPAS #MÉXICO EDITOR DE INNOVAMEDIA Noticias y colaborador de @CambioPress



Desde ayer se reporta su desaparición junto con la de su vehículo, una zona donde la Policía Estatal, Tránsito… pic.twitter.com/NeIo5ojH1Y — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) December 5, 2025

Este mismo viernes se confirmó que la instancia correspondiente abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y ubicar a los presuntos responsables de lo que se investiga como una privación de la libertad. Por su parte, la familia extendió un mensaje de agradecimiento a la sociedad civil por la solidaridad mostrada y el apoyo en la difusión del caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui