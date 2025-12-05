Impactante carambola en la Navojoa–Obregón: varios vehículos quedan destrozados, pero todos salen ilesos

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 5 de diciembre de 2025, a muy temprana hora, se registró un fuerte e impactante accidente en la carretera federal México 15, a la altura del poblado de Pueblo Mayo, justo en el tramo de la autopista que conecta Navojoa con Ciudad Obregón. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas en el kilómetro 180.
En el percance se vieron involucradas cuatro unidades: un vehículo particular tipo sedán de la marca Volkswagen, color gris; una camioneta RAM 4000; un autobús de pasajeros, y una unidad dedicada al traslado de frutas y verduras. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se señala que no hay personas lesionadas; sin embargo, en este medio estaremos atentos a cualquier actualización.
Según testigos, todo comenzó cuando el conductor del Volkswagen le cerró el paso a la RAM 4000, lo que provocó la colisión inicial. No obstante, la situación se complicó cuando el autobús de pasajeros terminó por impactar a la camioneta Nissan. Este escenario generó un importante congestionamiento vehicular que raídamente tuvo que ser controlado por varios oficiales de tránsito.
A la escena arribaron de inmediato elementos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y de la Guardia Nacional, División Carreteras, para realizar las primeras indagatorias y deslindar responsabilidades. Se hace un llamado a evitar transitar por la zona o, en caso de no contar con otra alternativa, conducir con extrema precaución y mantener la paciencia para prevenir un incidente mayor.
En su perfil, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora (CEPC) publicó un mensaje de alerta para quienes circulen por ese lugar: "Debido a un choque por alcance múltiple, sin lesionados, hay tránsito lento en el kilómetro 180 del tramo carretero Navojoa-Ciudad Obregón. Se recomienda precaución y atender las indicaciones de las autoridades presentes en el sitio", puntualizó.
Fuente: Tribuna del Yaqui