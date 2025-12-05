Imprudencia en transporte urbano de Nogales deja herida a una mujer y al chofer detenido

Nogales, Sonora.- La tarde del pasado jueves 4 de diciembre de 2025, una mujer se vio envuelta en un accidente que pudo haberle costado la vida, pues terminó cayéndose de un camión de transporte urbano sobre la calle Reforma, en la colonia Rosario, ubicada en la ciudad de Nogales. De acuerdo con información extraoficial, la víctima fue identificada como Ana L., quien presentó varias heridas.

Todo comenzó cuando la mujer solicitó la parada y, mientras descendía de la unidad, el conductor reinició la marcha, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera sobre la cinta asfáltica. A pesar del tremendo susto que se llevaron tanto ella como los demás pasajeros, se encuentra fuera de peligro, ya que tras ser trasladada al Hospital General de Zona 5 del IMSS, un médico señaló que sus lesiones tardarían alrededor de 15 días en sanar.

En lo que respecta al responsable, el chofer fue identificado como Martín D. 'N.', de 40 años, y quedó detenido mientras se realizan las averiguaciones correspondientes para determinar si recibirá alguna sanción por sus actos. Por lo pronto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no se ha pronunciado, aunque en este medio estaremos atentos a cualquier actualización.

El hombre fue detenido

Este tipo de situaciones suelen presentarse con bastante frecuencia y, por lo general, ocurren debido al exceso de velocidad o imprudencias durante la operación de las unidades. Precisamente, como te hemos informado en TRIBUNA, las volcaduras de camiones son recurrentes en la capital del estado. Para no ir más lejos, el 25 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas, dos unidades chocaron en el cruce de Luis Encinas y Yáñez, en el Centro de Hermosillo.

Aunque no se reportaron lesionados, el accidente generó un fuerte congestionamiento vehicular, el cual fue controlado por oficiales de tránsito. Asimismo, uno de los transportes terminó volcado sobre su costado izquierdo debido al impacto entre ambas rutas. A la escena acudieron elementos de Bomberos de Hermosillo, Cruz Roja, Protección Civil Municipal y personal del Ejército Mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui