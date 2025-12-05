Incautan 13 máquinas tragamonedas en el Valle del Yaqui; funcionaban en abarrotes y locales

Ciudad Obregón, Sonora.- En días recientes, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron una serie de operativos de seguridad en los municipios de San Ignacio Río Muerto y Bácum para combatir el juego ilegal en esta región de Sonora. El despliegue operativo tuvo como resultado el aseguramiento de 13 máquinas tragamonedas que operaban sin la documentación ni los permisos correspondientes.

Las acciones de la autoridad se focalizaron en diversos establecimientos comerciales, donde se detectó la presencia irregular de estos dispositivos de azar. En el municipio de San Ignacio Río Muerto, el personal ministerial intervino en tres puntos distintos. En primera instancia, se retiraron dos máquinas en una tienda de abarrotes de la colonia Militar; posteriormente, se aseguró una unidad más en un comercio similar ubicado en la colonia El Gallito.

El mayor número de incautaciones en esta localidad se registró en la colonia Centro, donde fueron retiradas siete máquinas que se encontraban en funcionamiento dentro de un local de venta de refrescos y botanas. De manera simultánea, el operativo extendió su alcance al vecino municipio de Bácum, específicamente en el ejido Francisco Javier Mina, conocido popularmente como Campo 60.

En dicha zona del Valle del Yaqui, los agentes aseguraron tres de los mismos dispositivos que se encontraban instalados en un negocio de giros diversos. Una vez concluidas las inspecciones, la totalidad de los 13 dispositivos electrónicos fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) con sede en Ciudad Obregón.

San Ignacio Río Muerto, Sonora, 5 de diciembre de 2025.-La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó un operativo de verificación en diferentes sectores en San Ignacio Río Muerto y Bácum, lo… pic.twitter.com/5KC3HsgKHT — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 5, 2025

Será esta instancia la encargada de dar seguimiento a los trámites legales y las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades conforme a la normativa vigente. La Fiscalía de Sonora señaló que tras estos resultados, mantiene acciones permanentes para inhibir actividades irregulares que afecten a la comunidad y garantizar el cumplimiento de la ley en establecimientos comerciales del sur de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora