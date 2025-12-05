Irrumpen en domicilio y ejecutan a hombre al norte de Hermosillo; le dispararon en la cabeza

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este viernes 5 de diciembre, se registró una intensa movilización de cuerpos de seguridad en la zona norte de Hermosillo, tras reportarse un ataque armado que resultó en el muerte de una persona del sexo masculino. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Pueblo Escondido, situación que provocó en la activación del protocolo de emergencia conocido como Código Rojo.

De acuerdo con los primeros informes, el reporte se recibió alrededor de las 13:48 horas, cuando vecinos del sector alertaron a las línea de emergencia 911 sobre múltiples detonaciones de arma de fuego escuchadas en el cruce de las calles Del Encuentro y De la Guarida. En respuesta al llamado, unidades de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se trasladaron al sitio.

Al arribar, los oficiales localizaron a un hombre al interior de un domicilio sobre la avenida Del Encuentro. Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, presentando diversas heridas producidas por proyectiles de arma de fuego en el cuerpo, incluyendo impactos visibles en la cabeza. Se menciona que el presunto responsable de la agresión se desplazaba a bordo de un vehículo tipo sedán de color gris.

Los reportes indican que, tras el ataque, la unidad emprendió la huida tomando la calle Pedro Salazar con dirección hacia el norte de la ciudad, dato que fue compartido con las corporaciones para el operativo de búsqueda. La zona fue resguardada bajo un perímetro de seguridad con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes colaboraron en la vigilancia perimetral para preservar la escena del crimen.

Socorristas confirmaron la muerte de la persona agredida

Finalmente, personal de Servicios Periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) hicieron acto de presencia para realizar el levantamiento de indicios balísticos y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia que ayude a confirmar su identidad y causa de muerte exacta.

Fuente: Tribuna del Yaqui