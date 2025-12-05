Maltrato animal en Ciudad Obregón: Lo procesan por envenenar a perritos en la colonia Nueva Esperanza

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue vinculado a proceso Jesús Rodrigo, de 64 años de edad, a quien se le acusa de maltrato animal debido a la muerte de cuatro perritos pertenecientes a su dueña, identificada como Carmen Loreto 'N'. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre en la colonia Nueva Esperanza, ubicada en Ciudad Obregón.

Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el caso se registró alrededor de las 08:30 horas, cuando este hombre presuntamente suministró, con la intención de causar daño, una sustancia tóxica a las mascotas. Tras ingerir el producto, los animales presentaron hemorragias internas que les provocaron la muerte. Dictámenes emitidos por un médico veterinario zootecnista del Departamento de Servicios Periciales confirmaron la presencia de rodenticidas anticoagulantes, los cuales alteraron por completo su sistema de coagulación.

Por su parte, el Ministerio Público reiteró que continuará velando por el bienestar de los animales y castigando su maltrato: "La FGJES destaca que este tipo de conductas vulnera los principios de bienestar animal y constituye un delito que la institución investiga con rigor técnico, garantizando la protección legal de animales de compañía y el acceso a la justicia de sus tutores responsables".

Jesús Rodrigo

El Código Penal del Estado de Sonora, en su artículo 342, establece que se impondrá de seis meses a dos años de prisión y una multa de cincuenta a cien Unidades de Medida y Actualización a cualquier individuo que lastime a estos seres vivos, lo cual incluye heridas que no necesariamente pongan en riesgo su vida. Asimismo, el mismo artículo señala que, para los casos donde sí se comprometa su integridad, la pena podrá aumentar a un año dos meses hasta tres años de cárcel.

#Seguridad | Cae el 'Macumba' con 34 envoltorios de droga en Ciudad Obregón; tiene largo historial criminal uD83DuDEA8https://t.co/ssn316gWaC — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

"Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, las penas serán de un año dos meses a tres años de prisión y multa de setenta y cinco a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización", agrega. En contraparte, el artículo 323 indica: "Se impondrá prisión de dos a seis años y multa de doscientas a cuatrocientas Unidades de Medida y Actualización si se causa la muerte de algún animal por maltrato o crueldad".

Fuente: Tribuna del Yaqui