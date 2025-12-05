Mortal impacto en el Parque Industrial de Nogales: Motociclista muere tras chocar con unidad de personal

Nogales, Sonora.- La tarde de este pasado jueves 4 de diciembre de 2025 perdió la vida un motociclista después de impactarse contra la parte posterior de un camión de traslado de personal. De acuerdo con información extraoficial, el percance ocurrió en el Parque Industrial Nuevo Nogales, justo en una zona donde han sucedido otros accidentes y, en varias ocasiones, incluso se han hallado cadáveres.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto; no obstante, de manera preliminar se menciona que las dependencias correspondientes ya iniciaron las indagatorias para establecer la causa del incidente. Cabe señalar que la mayoría de estos casos se originan por exceso de velocidad y distracción por parte de quien va al volante.

En este medio estaremos atentos a cualquier actualización, pues aún se desconoce la postura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. En otro hecho similar —como se informó en TRIBUNA— la noche del pasado martes 2 de diciembre, una pareja que viajaba en una motocicleta marca Italika, en colores negro y rojo, también se estrelló contra otra unidad: un Nissan March modelo 2017, color blanco, habilitado como taxi.

Ellos sí sobrevivieron

En esta situación, las víctimas fueron identificadas como Miguel A., de 32 años, conductor de la motocicleta, y su acompañante, Carmen Y., de 33 años. En cuanto al ocupante del otro vehículo, responde al nombre de Luis R., de 36 años de edad. El sitio exacto donde ocurrió este choque fue justo en el bulevar Luis Donaldo Colosio y la calle Puerto de Malibu, en la colonia Chula Vista.

#Seguridad | Atrapan a cinco presuntos narcomenudistas en Ciudad Obregón; les hallaron 63 dosis de drogas uD83DuDC8AuD83DuDEA8https://t.co/JPO2rv1HIo — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Afortunadamente, pese al fuerte impacto, este siniestro tuvo un desenlace favorable. Cuando arribaron al lugar diversas corporaciones policiacas tras recibir el reporte a través de la frecuencia de radio del C5, así como paramédicos de la Cruz Roja, se determinó que los afectados serían trasladados a un hospital, donde los médicos indicaron que sus lesiones tardarían menos de 15 días en sanar y no representaban un riesgo para su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui