Noche de terror en Cajeme: Pareja ejecutada en el Campo 30; él corrió al traspatio buscando salvarse

Cajeme, Sonora.- Durante la madrugada de este viernes 5 de diciembre de 2025 fueron ejecutados una mujer y un hombre en una vivienda del ejido Francisco I. Madero, Campo 30, en el Valle del Yaqui, entre las calles Roberto Cervantes e Irma Castelo. De acuerdo con información extraoficial, un comando armado ingresó al domicilio y, sin pensarlo dos veces, disparó en múltiples ocasiones contra las víctimas.

Una vez perpetrado el crimen, los delincuentes huyeron rápidamente con rumbo desconocido. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo su paradero, aunque las autoridades locales continúan con la búsqueda. No obstante, ya fueron identificados los occisos: se trata de Leslie Yarahi C. M. y Luis Alberto V. S., de 32 y 30 años, respectivamente.

Mientras que a la mujer se le localizó en la entrada del domicilio, el cuerpo del hombre fue encontrado más tarde debido a la oscuridad y a que su cadáver estaba en el traspatio, junto a una barda. Una de las hipótesis más fuertes indica que, al percatarse de la presencia de los agresores, intentó correr para salvarse, pero finalmente fue privado de la vida. Mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes, el lugar quedó bajo resguardo.

Entre los primeros respondientes estuvieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes corroboraron que ya no presentaban signos vitales. Asimismo, personal de Servicios Periciales apoyó en las labores correspondientes. El Servicio Médico Forense (Semefo) trasladó los restos para la necropsia. Cabe destacar que en la escena se aseguraron indicios balísticos correspondientes a una pistola y a un fusil, al parecer un AR-15 calibre .223 milímetros.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora todavía no se ha pronunciado sobre el tema, pero ya realiza las averiguaciones para esclarecer este crimen. En este caso, fueron los mismos habitantes quienes llamaron a la línea de emergencia, por lo que se hace un llamado a que, si se escuchan detonaciones o se es testigo de un delito, lo más importante es ponerse a salvo y comunicarse al 911.

