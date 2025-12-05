Tragedia en Oaxaca: Pequeña de solo 10 años muere ahogada tras ser arrastrada por el mar

Villa de Tututepec, Oaxaca.- Durante la tarde del ayer jueves 4 de diciembre, se registró un incidente fatal en la costa del Estado de Oaxaca, específicamente en la localidad de Playa Cerro Hermoso, perteneciente al municipio de Villa de Tututepec. Una menor de edad, identificada como Paulina Samantha, de 10 años de edad y originaria del Estado de México, perdió la vida a causa de asfixia por sumersión tras ser arrastrada por la corriente marina.

De acuerdo con el reporte emitido por Said Hernández, director de Protección Civil Municipal, los hechos ocurrieron mientras la familia se encontraba en un día de esparcimiento en esta zona costera. Según los testimonios recabados en el lugar, la menor se hallaba en la orilla de la playa cuando una ola de gran magnitud y las fuertes corrientes de retorno, características de esta región de mar abierto, la jalaron hacia zonas profundas, impidiendo que pudiera regresar a tierra firme por sus propios medios.

La situación movilizó a otros visitantes y lugareños que se encontraban en el área. Varios civiles ingresaron al mar para realizar el rescate, logrando llevar a la niña de vuelta a la arena minutos después. Sin embargo, al momento de la extracción, la menor se encontraba inconsciente. A pesar de que se aplicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) por parte de los presentes y, posteriormente, por elementos de Protección Civil que arribaron al sitio, tras la valoración médica se confirmó su fallecimiento.

En el mismo hecho, los cuerpos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a una mujer adulta, identificada como Rita Catalina Campos C. La mujer presentaba un cuadro severo de agotamiento físico y diversas afectaciones derivadas de la fuerza del oleaje, presumiblemente tras intentar auxiliar en la situación. Fue estabilizada en el lugar y trasladada a una unidad médica cercana para recibir tratamiento especializado y descartar complicaciones mayores.

Es importante destacar las condiciones geográficas de Playa Cerro Hermoso. Ubicada a aproximadamente 64 kilómetros de Puerto Escondido, es un destino popular por su condición de playa virgen y sus paisajes naturales. No obstante, esta misma condición implica la ausencia de infraestructura turística robusta, incluyendo la falta de torres de vigilancia o salvavidas permanentes en ciertas zonas. Además, al tratarse de mar abierto, el oleaje suele ser intenso y las corrientes submarinas impredecibles, lo que eleva considerablemente el nivel de riesgo para nadadores inexpertos o menores de edad.

Ante este suceso, las autoridades locales han reiterado el llamado a la población y al turismo nacional e internacional para extremar precauciones. Protección Civil enfatizó la necesidad de respetar las indicaciones de seguridad, evitar ingresar al mar cuando el oleaje sea elevado y, sobre todo, no nadar en zonas que carezcan de vigilancia supervisada. Asimismo, se anunció que se reforzarán los recorridos de prevención y la señalética en los puntos de mayor afluencia para informar sobre las condiciones del mar y mitigar el riesgo de futuros incidentes en el litoral oaxaqueño.

Fuente: Tribuna del Yaqui