VIDEO: Persecución vehicular del Ejército Mexicano termina dentro del Itson campus Navojoa

Navojoa, Sonora.- Este viernes 5 de diciembre se registró una movilización de elementos del Ejército Mexicano al interior de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), unidad Navojoa. El suceso, que inicialmente generó inquietud entre la comunidad estudiantil y usuarios de redes sociales, fue catalogado posteriormente como una confusión luego de una persecución vehicular que culminó en dicho recinto educativo.

De acuerdo con los informes proporcionados por el departamento de comunicación de la universidad, los hechos iniciaron en las inmediaciones del plantel. Una unidad de las fuerzas castrenses seguía el rastro de un vehículo particular que, al ingresar al campus, era seguido por el convoy militar para interceptar a los tripulantes. Se confirmó que el automóvil era ocupado por estudiantes de la propia institución.

Una vez dentro de las instalaciones, el personal administrativo y de seguridad del Itson intervino para dialogar con los elementos de la Defensa Nacional. Durante el intercambio, se hizo énfasis en el carácter de autonomía con el que cuenta la universidad, solicitando a los efectivos que se retiraran del perímetro escolar para continuar con las indagatorias correspondientes al exterior, respetando así los protocolos institucionales.

Al lugar arribaron padres de familia de los jóvenes involucrados para asistir en el proceso de aclaración. Los estudiantes cooperaron voluntariamente presentando sus credenciales universitarias, así como la documentación legal del vehículo, con lo cual se logró acreditar la propiedad y el estatus regular de la unidad. Tras la revisión de los documentos y el diálogo entre las partes, se determinó que la situación fue resultado de un malentendido.

uD83DuDEA8 OJO: Militares ingresaron al campus de ITSON en #Navojoa, #Sonora, durante persecución de vehículo de estudiantes.



En redes sociales se reportó el movimiento policíaco dentro de la universidad al sur del estado.



Comunicación de ITSON informó a @ProyectoPuente que la… pic.twitter.com/nZ7XZzMMKr — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 5, 2025

Las autoridades universitarias confirmaron que el incidente se resolvió de manera pacífica. No se reportaron personas lesionadas, detenciones ni altercados físicos durante la interacción, quedando el hecho como una situación administrativa que fue debidamente solventada mediante el diálogo y la comprobación de datos. En el lugar también estuvieron presentes elementos de la Guardia Nacional para apoyar con la seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui