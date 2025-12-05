Violencia en Guanajuato: Abandonan los cuerpos de cuatro hombres a orillas de carretera

Pénjamo, Guanajuato.- Durante las primeras horas de la mañana de este viernes 5 de noviembre, se registró una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, tras el reporte y posterior confirmación del hallazgo de cuatro hombres muertos en la vía pública. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del puente vehicular que conecta el bulevar Degollado con la carretera federal 1110, uno de los accesos principales a la cabecera municipal.

El protocolo de seguridad se activó luego de que el sistema de emergencias 911 recibiera múltiples alertas ciudadanas. Aunque los reportes iniciales indicaban la presencia de tres personas tiradas en el lugar, al arribar las unidades de primer contacto y los servicios paramédicos, se corroboró que se trataba de cuatro víctimas del sexo masculino. Tras la valoración médica correspondiente, el personal de salud confirmó la ausencia de signos vitales en la totalidad de los individuos localizados.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades en el sitio, los cuerpos presentaban huellas visibles de violencia, aunque no se detalló la naturaleza específica de las lesiones. Ante esta situación, elementos de Seguridad Pública Municipal y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado procedieron a acordonar el perímetro para resguardar la escena del crimen, lo que derivó en un cierre parcial de la circulación y el desvío temporal del tránsito vehicular en la zona.

Posteriormente, agentes de Investigación Criminal y peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato arribaron al lugar para iniciar el procesamiento de la escena y la recolección de indicios. La institución ha confirmado la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer la mecánica de los hechos. Como parte de las diligencias, se prevé la revisión de cámaras de videovigilancia aledañas y la recabación de testimonios.

Localizan a 4 personas ejecutadas en la entrada de #Pénjamohttps://t.co/KBiIy0XT0r pic.twitter.com/KN7krEuxPE — Primer Plano (@PrimerPlanoInfo) December 5, 2025

Finalmente, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Pénjamo, donde se les practicará la necropsia de ley para determinar las causas científicas de la muerte y avanzar en el proceso de identificación, ya que hasta el momento las víctimas permanecen en calidad de desconocidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui