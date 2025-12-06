Accidente carretero en los límites de Nuevo León y Coahuila deja cinco muertos y una lesionada

Mina, Nuevo León.- Al menos cinco personas murieron y una más resultó lesionada en un accidente automovilístico registrado en la carretera a Monclova, a la altura del municipio de Mina, Nuevo León. El percance vial ocurrió cuando una camioneta Ford Escape, color gris y con placas del estado de Coahuila, se impactó de frente contra un camión de tres y media toneladas, el cual presuntamente trasladaba material médico para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el fatal incidente se registró alrededor de las 11:00 horas, sobre el kilómetro 113, en los límites entre Nuevo León y Coahuila. De forma preliminar trascendió que uno de los vehículos involucrados invadió el carril contrario sin que se pudiera evitar el impacto. Después de que se suscitó el fuerte impacto, las unidades implicadas salieron proyectadas fuera del tramo carretero.

Una vez que se recibió el reporte, personal de Protección Civil de Nuevo León se movilizó hacia la ubicación y confirmó que cuatro tripulantes de la camioneta siniestrada ya no contaba con signos vitales, dos de los cuales quedaron atrapados entre los fierros. Con respecto al quinto fallecido, un reporte preliminar señala que se trata del conductor del camión de tres toneladas y media que transportaba bolsas para diálisis.

Tragedia en Mina



Choque deja 5 fallecidos, evento vial ocurre en el kilómetro 113 de la Monclova.



Segun autoridades y proteccion civil de Nuevo León participaron dos vehículos, un camión de tres y 1/2 y una camioneta.



4 de las víctimas viajaban en la camioneta, dos ya…

Sobre la persona lesionada, el citado medio señaló que se trata de una menor de 16 años de edad, cuya identidad por el momento se desconoce, quien fue trasladada al Hospital N°7 del IMSS que se ubica en el estado de Coahuila. En el sitio, elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, realizaron las labores correspondientes mientras que las autoridades competentes se encargaron de las primeras indagatorias del suceso para esclarecer los hechos.

Identifican a las víctimas mortales de accidente

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como:

Francisco Rogelio Ramos , 56 años (Conductor del camión).

, 56 años (Conductor del camión). Jaime Ramírez , 70 años (Conductor de la camioneta).

, 70 años (Conductor de la camioneta). María del Socorro Rivera , 70 años.

, 70 años. Eréndida Janeth Ramírez , 50 años.

, 50 años. Carmina Berenice Ramírez, 46 años.

uD83DuDD34 Un fuerte choque reportado durante la mañana de este sábado sobre la Carretera a Monclova dejó cinco personas sin vida y una herida, en Mina.



El accidente vial sucedió a la altura del kilómetro 113 de esta vialidad. #Info7Mty #NuevoLeónhttps://t.co/hoJ7MoeJoq pic.twitter.com/PpVIxZxfuA — INFO7MTY (@info7mty) December 6, 2025

