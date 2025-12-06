Accidente en Ciudad Obregón: Camioneta se estrella contra una pipa sobre el boulevard Ramírez

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 6 de diciembre de 2025 se reportó un fuerte accidente de tránsito sobre el boulevard Ramírez, a unos cuantos metros de la intersección con la calle Chihuahua, en las inmediaciones de la colonia Campestre, al suroriente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Las autoridades locales no reportaron personas lesionadas, únicamente se registraron daños materiales en los vehículos involucrados.

De acuerdo con información preliminar, una camioneta Toyota Sienna, color gris y modelo reciente, se impactó contra un remolque que transportaba un contenedor, tipo pipa, que estaba debidamente estacionado. Trascendió de forma extraoficial que la tripulante del automóvil, una mujer de entre 50 y 60 años de edad aproximadamente, por razones aún desconocidas, perdió el control del volante y se estrelló directamente contra la estructura de la citada unidad.

A pesar de la aparatosa colisión, la mujer logró salir por su propio pie y no presentó lesiones visibles. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana que acudieron al lugar para valorar a la fémina y determinaron que no requería de un traslado a un hospital. Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal tomaron control de la situación, realizaron el deslinde de responsabilidades y coordinaron las maniobras para retirar los vehículos siniestrados.

Se registra choque sobre el boulevard Ramírez.

Créditos: Informativo sur sonora 2

La circulación fue cerrada temporalmente, lo que ocasionó tráfico lento durante varios minutos mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Constantemente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) hace llamados para exhortar a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito para evitar este tipo de accidentes, las principales causas por las que ocurren, según cifras oficiales.

En otro hecho similar registrado el miércoles 3 de noviembre, dos automóviles se vieron implicados en un choque en la intersección del bulevar Náinari y calle Huatachive. De forma preliminar se informó que el responsable fue el ocupante de un vehículo Hyundai i10, color gris y modelo reciente, quien presuntamente ignoró el alto reglamentario y le cortó circulación a un automóvil Nissan Versa, el cual sufrió una volcadura a su costado derecho.

#Seguridad | TREMENDA VOLCADURA en Ciudad Obregón: Vuelca vehículo tras fuerte choque en la Náinari y Huatachive uD83DuDEA7uD83DuDE99https://t.co/6ho6Lb6BZO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui