Accidente en Ciudad Obregón: Se registra choque sobre la calle 300 y hospitalizan a conductor

Ciudad Obregón, Sonora.- En otro accidente de tránsito que se registró durante la tarde este sábado 6 de diciembre de 2025, dos vehículos particulares protagonizaron un choque frontal en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Derivado del fuerte impacto, uno de las unidades involucradas se salió de la vialidad y terminó entre las maleza que se encuentra en unas tierras de cultivo cercanas, dejando a una persona lesionada.

De acuerdo con información recabada por fuentes extraoficiales, el percance vial se reportó alrededor de las 16:00 horas y tuvo lugar sobre la calle 300, entre Kino y calle 1, generando la movilización de elementos policíacos y personal de los cuerpos de emergencia. Trascendió preliminarmente que en el accidente automovilístico participaron un automóvil sedán, línea Toyota y color gris, y una vagoneta de la marca Mazda, color blanco.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y prestaron asistencia médica a los conductores implicados. Debido a las lesiones que sufrió, uno de los tripulantes requirió de su traslado hacia un hospital cercano de la región. Agentes del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de las diligencias correspondientes para elaborar el Informe Policial Homologado (IPH), determinar las causas que originaron el incidente y deslindar responsabilidades.

Los vehículos fueron remolcados hacia el corralón municipal, mientras se llevan a cabo las respectivas indagatorias sobre este siniestro. Cabe mencionar que el tráfico vehicular en la zona se vio afectado durante las labores por parte de las autoridades. Constantemente, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) hace llamados para exhortar a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito para evitar este tipo de incidentes.

En otro caso similar ocurrido durante la mañana de este sábado 6 de noviembre, la conductora de una camioneta Toyota Sienna, color gris y modelo reciente, se estrelló contra un remolque que transportaba un contenedor, tipo pipa, el cual estaba debidamente estacionado. El suceso se registró sobre el boulevard Ramírez, a unos cuantos metros de la intersección con la calle Chihuahua, en el sector suroriente de Ciudad Obregón.

#Seguridad | Accidente en Ciudad Obregón: Camioneta se estrella contra una pipa sobre el boulevard Ramírez uD83DuDEA8https://t.co/IOrm5k7oGF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui