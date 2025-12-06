Ataque armado en Culiacán: Lo bajaron de una camioneta y grupo armado lo asesinó a balazos

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de esté sábado 6 de diciembre de 2025 se registró la ejecución a balazos de un hombre en calles de la colonia Ampliación Buenos Aires, ubicada en el sector surponiente de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes señalan que la víctima salió de una camioneta tipo SUV, en la que se desplazaba un grupo armado. Una vez que el individuo descendió a la fuerza del vehículo, los agresores le dispararon en repetidas ocasiones cuando se encontraba tirado en el suelo.

De acuerdo con información recabada por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso aún no ha sido identificado oficialmente; sin embargo, trascendió que se trata de un masculino de 55 a 60 años de edad aproximadamente, complexión delgada y tez morena. Además se dijo que al momento del homicidio vestía una camisa camisa manga larga de cuadro, color azul con blanco y negro, así como pantalón de mezclilla azul y huaraches de baqueta negros.

El reporte se registró alrededor de las 5 de la tarde de este sábado donde se informó el servicio de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego en la esquina de la calle Cuarta y Cerro de la Chuparrosa, de la colonia Ampliación Buenos Aires, en los límites de esta zona con la colonia Francisco I. Madero", explicó el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Un hombre adulto fue ejecutado a balazos tras haber sido bajado de la camioneta que tripulaba cuando circulaba sobre una de las calles de la colonia Ampliación Buenos Aires al sur de #Culiacán. pic.twitter.com/ac8mXDkkv0 — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 7, 2025

El sujeto quedó tirado boca abajo y sin vida tras los múltiples impactos de arma de fuego que recibió en el cuerpo y el cráneo, en una zona donde se forma un arroyo de aguas pluviales. Luego de recibir el reporte, personal de rescate urbano y urgencias básicas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (Gerum) se movilizó a la ubicación. En el lugar, los socorristas valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se constató el deceso, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acordonaron el área con cinta amarilla para preservar la escena del crimen. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó los trabajos de campo y las averiguaciones previas del hecho para integrar la carpeta de investigación. El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado.

Hombre es bajado de un vehículo en calles de la colonia Buenos Aires, en #Culiacán, y asesinado a balazos frente a una tienda de abarrotes

uD83DuDC49 https://t.co/SU3rEbEQV2 pic.twitter.com/jsYpOLD6Tf — Noroeste (@noroestemx) December 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui