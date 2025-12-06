Cae sujeto tras persecución policial y aseguran droga en Nogales; hay dos agentes lesionados

Nogales, Sonora.- Durante la noche del viernes 5 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales concretaron la detención de un hombre identificado como Manuel 'N.', de 41 años de edad, luego de protagonizar una persecución vehicular que culminó con el aseguramiento de sustancias ilícitas. Además, el sujeto provocó que dos agentes resultaran lesionados, quienes resultaron lesionados mientras se desarrollaba el operativo.

De acuerdo con un informe de Seguridad Pública Municipal, el incidente se registró alrededor de las 19:30 horas, cuando los oficiales se encontraban realizando labores de vigilancia sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, a la altura de un conocido supermercado. En ese momento, los uniformados detectaron un vehículo Hyundai Sonata, modelo 2015 y color guida, circulando a exceso de velocidad, rebasando sin precaución y que estuvo a punto de provocar un accidente.

Las fuerzas del orden lograron detener el automóvil cerca de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en donde el tripulante de la unidad tiró lo que parecía ser un cigarro de mariguana. Una vez que fue abordado, el sujeto intentó sobornar a los policías con 2 mil pesos para evitar su arresto. Cuando vio una respuesta negativa por parte de los agentes, el sospechoso les lanzó insultos y mostró un comportamiento agresivo.

Detienen a hombre que provocó una persecución policial en calles de Nogales, Sonora.

Durante una revisión preventiva, los oficiales encontraron en el piso del carro múltiples envoltorios de plástico transparente, en cuyo interior había una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina. Aprovechando que el auto aún estaba encendido y que una policía estaba enfocada en revisar el interior, el infractor abordó la unidad automotriz y emprendió la huida inmediata con la agente todavía a bordo.

La persecución policíaca se realizó en la prolongación Álvaro Obregón, Zona del Conalep, Colinas del Yaqui, bulevar De Los Nogales 2000 y colonia Villa Sonora. Durante el trayecto, los oficiales vieron que su compañera forcejeaba con el conductor hasta que la puerta del copiloto se abrió y que la uniformada saliera proyectada, lo que derivó en un fuerte golpe contra el pavimento. Más adelante, otro policía fue arrollado por el individuo.

Finalmente, Manuel 'N.' fue sometido y asegurado, para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público competente, quien se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y definir la situación jurídica del detenido.

Fuente: Tribuna del Yaqui