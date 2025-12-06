Capturan a dos sujetos, decomisan droga y aseguran una pistola durante un cateo en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Mediante un boletín informativo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se ejecutó una orden de cateo en la colonia Real de Minas, ubicada en la ciudad de Hermosillo, que tuvo como resultado la detención de dos personas del sexo masculino y el aseguramiento de indicios relaciones con el delito de narcomenudeo. En las labores participó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

De acuerdo con el informe oficial de la dependencia estatal, la orden judicial se cumplimentó en una vivienda que se sitúa sobre la calle Mina Elenita, en la mencionada demarcación, en donde se capturó a dos hombres identificados como Job Emmanuel 'N.', de 28 años de edad, y Aarón Jacobo 'N.', de 27 años. En el caso de Job Emmanuel 'N.', la institución confirmó que cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y múltiples reportes por violencia familiar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso con las labores de inteligencia y coordinación interinstitucional para desarticular los puntos de venta de droga y reducir la violencia en la entidad", se puede leer en el comunicado de la Fiscalía de Sonora.

Con respecto a los indicios asegurados, la FGJES detalló que se trata de un revólver calibre .38 con 6 cartuchos útiles, una funda negra con 8 cartuchos calibre .38, siete envoltorios con marihuana y otros 26 envoltorios con 'crystal'. Los objetos, así como los involucrados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE), quien se encargará de la investigación correspondiente para definir la situación jurídica de ambos involucrados.

En otro caso similar en el combate al narcomenudeo en la capital sonorense, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, desplegó un operativo permitió la detención de dos personas y el decomiso de un cargamento de sustancias ilícitas. La detención de los sospechosos, identificados como Francisco Ramsés 'N.', de 25 años, y Sandra Marisol 'N.', de 31 años, se realizó en calles de la colonia Real del Carmen.

