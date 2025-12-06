Ciudad Obregón: Edgar Adrián, niño de 9 años, continúa desaparecido; su padre no pierde la esperanza

Ciudad Obregón, Sonora.- Este próximo 1 de enero de 2026 se cumplirá un año de la lamentable desaparición de Édgar Adrián Urbina García, un pequeño de tan solo nueve años que hasta la fecha sigue sin dar señales de su paradero. Desde que se activó la Alerta Amber por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, sus familiares no han dejado de difundir la ficha de búsqueda.

Era un miércoles cuando Édgar Adrián fue sustraído sin autorización legal de su domicilio en la colonia Ampliación Miravalle, en Ciudad Obregón, Sonora. A pesar de los esfuerzos, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo su paradero, pues en todos estos meses no ha surgido ninguna pista. Por lo pronto, tanto el Ministerio Público como el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C. mantienen activa su ficha de búsqueda.

En redes sociales se ha hecho un llamado a difundir la fotografía y los datos del menor. Además, se recuerda que cualquier persona que tenga información que pueda ayudar en este caso debe comunicarse al número 644-127-7784. De hecho, aparentemente la persona que sacó de la vivienda a Urbina García fue su tía; sin embargo, el padre del niño —quien en aquel entonces tenía la custodia— no estaba enterado ni de acuerdo con esta acción.

Édgar Adrián Urbina García

Un poco más de Édgar Adrián Urbina García

Édgar Adrián Urbina García nació el 1 de enero de 2025. Su estatura es de aproximadamente 1.40 a 1.50 metros, de complexión robusta y tez moreno claro. Sus ojos, bastante característicos, son grandes, ovalados y de color café. En cuanto a su nariz, es grande y chata; su cabello es largo, lacio y también de color café. Desafortunadamente, no se menciona ninguna seña particular.

#Seguridad | Violencia en Guanajuato: Abandonan los cuerpos de cuatro hombres a orillas de carretera ??uD83DuDEA8https://t.co/BKA6IgCBbP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 6, 2025

El mes pasado, específicamente el martes 25 de noviembre, fueron localizadas sanas y salvas Paola Alejandra, de 28 años, y su pequeña hija de dos años, Ivana Sthepania, quienes desaparecieron el 29 de octubre cuando la joven madre salió de su domicilio en la colonia La Cholla, en Hermosillo. No obstante, nunca estuvieron en peligro, pues desde ese mismo día permanecieron con el padre de la menor.

Fuente: Tribuna del Yaqui