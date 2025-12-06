Código Rojo en Ciudad Obregón: Motosicarios atacan a balazos a dos hombres en la colonia Beltrones

Ciudad Obregón, Sonora.- De nueva cuenta, Ciudad Obregón volvió a ser escenario de un delito de alto impacto, ya que durante los últimos minutos de ayer viernes 5 de diciembre se reportó un nuevo ataque armado, ahora al norte de la cabecera municipal de Cajeme. Los hechos tuvieron lugar en calles de la colonia Beltrones, donde dos hombres fueron sorprendidos a balazos por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos tuvieron lugar poco antes de la media noche, alrededor de las 23:20 horas del viernes, cuando las autoridades municipales recibieron un llamado de emergencia a través del número 911. En el reporte, se indicaba que se habían escuchado diversas detonaciones de arma de fuego por la calle Camelia Blanca, por lo que de inmediato se activó el llamado Código Rojo.

Por esa zona se desplazaban las dos víctimas a bordo de una camioneta Silverado color gris, la cual presentó diversos impactos de bala en la carrocería. Los sujetos señalaron que mientras circulaban por la mencionada calle, una motocicleta se les emparejó. Dos sujetos que viajaban en la ligera unidad comenzaron a disparar en su contra y ellos optaron por acelerar para ponerse a salvo calles más adelantes.

#Seguridad | Nogales: Choque entre taxi y transporte de personal paraliza el Periférico Colosio; hay un lesionado uD83DuDEA8https://t.co/Y5DxPmBQBZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 6, 2025

Los atacados finalmente detuvieron la marcha al llegar a la calle Abetos, entre Pérsimo y De la Ribera, donde fueron auxiliados por las autoridades, a quienes les explicaron lo acontecido. Afortunadamente, ninguno de los dos sujetos presentó lesiones por impacto de bala. Las víctimas fueron identificadas como Claudio Eduardo L. M., de 53 años, quien tiene su domicilio en la colonia Las Haciendas, y Samuel F. T., de 39 años.

La camioneta que fue víctima de la agresión armada fue remolcada en una grúa. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) a tomaron nota de lo sucedido. En tanto que personal de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron de dar inicio a la investigación correspondiente.

#Seguridad | Ejecutan a trailero en pleno Centro; el cuerpo quedó frente al Ayuntamiento de Culiacán uD83DuDE9B uD83DuDD2Bhttps://t.co/LwQ9BhZIDY — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui