Comandante sufre ataque en Las Quintas, Culiacán; al huir de sicarios pierde el control y se vuelca

Culiacán, Sinaloa.- Este sábado 6 de diciembre de 2025, a muy temprana hora, ocurrió un ataque armado en el que resultó lesionado un comandante de la Policía Municipal de Culiacán. De acuerdo con información extraoficial, el elemento identificado como Luis Gilberto estaba siendo perseguido por un grupo de hombres que le dispararon varias veces y, en su intento de escapar, terminó volcando el vehículo en un canal de aguas pluviales de la colonia Las Quintas.

La víctima transitaba a bordo de su camioneta Toyota Hilux por el Malecón Viejo cuando, de pronto, los atacantes aparecieron a la altura del zoológico. Tras chocar contra una jardinera cerca de la avenida Xicoténcatl, quedó imposibilitado dentro de la unidad, por lo que fueron testigos quienes llamaron al servicio de emergencias. A la escena arribaron diferentes corporaciones policiacas y paramédicos de la Cruz Roja.

Después de un par de horas se informó que Luis Gilberto se encontraba en su día libre y que, de hecho, usaba un vehículo particular. En cuanto a su estado de salud, se reporta estable; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance. Por lo pronto, se desconocen mayores detalles, pero se espera que en las próximas horas las fuentes oficiales vuelvan a pronunciarse.

El policía se encuentra estable

Al momento de trasladar a la víctima a un nosocomio, agentes de la SSPyTM, con apoyo de autoridades federales y estatales, implementaron un operativo de búsqueda para ubicar a los responsables. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay sospechosos ni detenidos. De igual forma, se investiga el móvil del ataque, si fue algo planeado o si se trató de una agresión seleccionada al azar.

Por su parte, la corporación estatal se comprometió a darle seguimiento al caso y garantizó que tanto el agente como su familia recibirán acompañamiento y apoyo institucional, conforme a los protocolos vigentes. Asimismo, reiteraron que continuarán velando por la seguridad de los ciudadanos y actuarán con determinación y legalidad ante cualquier agresión que vulnere a la institución y a sus miembros.

Fuente: Tribuna del Yaqui