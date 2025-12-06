Ejecutan a trailero en pleno Centro; el cuerpo quedó frente al Ayuntamiento de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del pasado viernes 5 de diciembre de 2025, el conductor de un tráiler de paquetería fue asesinado a balazos por civiles armados justo frente al Ayuntamiento de Culiacán. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas, cuando de pronto se acercaron a la víctima unos sujetos a bordo de una motocicleta que le dispararon mientras transitaba por la avenida Álvaro Obregón.

Una vez que recibió los impactos de bala, el hombre —aún no identificado— perdió el control de la unidad de transporte y se estrelló contra una fuente de agua ubicada frente a las instalaciones del Gobierno municipal. De inmediato arribaron al sitio diversas autoridades policiacas; sin embargo, al revisar al afectado confirmaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

En cuanto a los daños materiales, estos fueron considerables, pues además del impacto por el choque, el vehículo de carga quedó con múltiples orificios producidos por los balazos. Durante algún tiempo, mientras los agentes realizaban los levantamientos de indicios, fue cerrado con cinta amarilla de precaución el tramo de la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Benito Juárez y Mariano Escobedo.

No hay detenidos

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay más detalles sobre el caso, aunque la Fiscalía General del Estado de Sinaloa continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables, de los cuales no se han revelado pormenores. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance que surja conforme pasen las horas.

#Seguridad | Capturan a dos sujetos, decomisan droga y aseguran una pistola durante un cateo en Hermosillo uD83DuDEA8https://t.co/HxNOSSQIbs — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 6, 2025

De hecho, la violencia en Culiacán, Sinaloa, sigue en aumento. Sin ir más lejos, esta mañana un elemento de la Policía Municipal, mientras estaba en su día libre y conducía su vehículo particular a la altura del zoológico, fue atacado por sujetos armados que comenzaron a dispararle. Luis Gilberto aceleró en un intento por huir, pero en la desesperación terminó volcando en un canal de aguas pluviales de la colonia Las Quintas. Ahora permanece internado en un hospital de la zona y se reporta delicado de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui