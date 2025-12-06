Fin de la búsqueda: Fue localizado Cristian Fabián tras 22 días desaparecido en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la localización con vida de Cristian Fabián Vázquez Encinas, un hombre de 33 años de edad que fue reportado como desaparecido en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. De acuerdo con el informe de las autoridades, el sujeto fue visto por última vez el pasado domingo 9 de noviembre de 2025 en calles de la colonia Villa Fontana, ubicada al suroriente de la localidad.

Ahora, después de 22 días de intensa búsqueda, Cristian Fabián ya se encuentra sano y salvo con sus seres queridos. El pasado lunes 17 de noviembre, integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC se unieron a familiares del individuo para encontrarlo. Durante los trabajos, el grupo se movilizó en diferentes asentamientos humanos que se sitúan en el sector sur de la región, en donde se reportó su desaparición.

Para estas acciones, las madres buscadoras contaron con el apoyo de personal de la Comisión de Búsqueda, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Hasta el momento, las autoridades de Sonora no han proporcionado mayores detalles con respecto a la ausencia de Vázquez Encinas, ni tampoco se tiene información acerca de cómo se registró su rescate.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, CRISTIAN FABIAN VAZQUEZ ENCINAS fue localizado con vida.



“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadoconvida pic.twitter.com/mideM8wa0p — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) December 6, 2025

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, CRISTIAN FABIAN VAZQUEZ ENCINAS fue localizado con vida. 'Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar'", expresó la institución el viernes 5 de diciembre a través de una publicación realizada en sus redes sociales.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora exhorta a la población que, en caso de tener información sobre alguna persona desaparecida, haga su reporte de inmediato al número telefónico 662 229 7369 o por medio del correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cada reporte es atendido de manera confidencial y puede resultar determinante para encontrarlo. Cada dato, por más pequeño que parezca, y que pueda aportar la comunidad es clave para dar con él.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del día de HOY uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/El2kIwVmKe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui