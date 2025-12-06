Hallan cuerpo sin vida de hombre en Nogales; tenía un golpe en el rostro y sangre en una mano

Nogales, Sonora.- Aproximadamente a las 22:00 horas del viernes 5 de noviembre de 2025 se reportó que un hombre, de alrededor de 60 años de edad, fue localizado sin vida en el interior de un departamento que se encuentra en el callejón Hidalgo, en el sector Centro de Nogales, Sonora. Según datos recabados por las autoridades, el cuerpo se encontró cuando una vecina de la zona alertó sobre un fuerte olor proveniente del sitio.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, la denunciante, una joven de 21 años, les explicó a los uniformados que desde hace varios días se desprendía un olor fétido desde el apartamento que se ubica frente al suyo, por lo que decidió realizar su reporte a través de las líneas de emergencias de 9-1-1. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Al momento de ser encontrado, las autoridades y personal médico indicó que el masculino fallecido vestía una sudadera roja, pantalón de mezclilla azul, calcetines negros y no portaba calzado. Además, trascendió que presentaba un golpe en el rostro y tenía sangre en la mano izquierda, por lo que una de las líneas de investigación se centra en un ataque violento directo. La zona quedó acordonada para preservar la escena y los indicios que estaban en el lugar.

Localizan cuerpo sin vida en el Centro de Nogales, Sonora.

Elementos de la Unidad de Servicios Periciales, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se hicieron cargo de los trabajos de campo y las averiguaciones previas de este hallazgo. Una vez concluidas las diligencias correspondientes, el cuerpo fue retirado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y se determinará la causa del fallecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui