Nogales: Choque entre taxi y transporte de personal paraliza el Periférico Colosio; hay un lesionado

Nogales, Sonora.- La noche del pasado viernes 5 de diciembre de 2025 ocurrió un fuerte e impactante accidente sobre el Periférico Luis Donaldo Colosio, a la altura de la Carlisle, ubicada en la ciudad de Nogales, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, en un inicio se mencionó que había varias personas heridas; sin embargo, un poco más tarde se informó que únicamente una persona, cuya identidad se desconoce, resultó lesionada.

En cuanto a los hechos, aparentemente un camión que trasladaba personal se impactó contra una unidad sedán blanca habilitada como taxi. Por supuesto que el tráfico se vio afectado, y con mayor razón porque en ese sector suele haber bastante circulación vehicular. Se hace un llamado a que, en caso de ser testigo de algo semejante, se mantenga la calma y se maneje con extrema precaución.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el incidente, pero en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja sobre el tema. Por lo pronto, solo queda esperar a que se pronuncien las fuentes oficiales. Es necesario destacar que no es la primera vez que ocurre un percance vial en esta zona, y van varias ocasiones en que casi chocan transportes urbanos.

Hay un lesionado

En otro asunto relacionado con la noticia, este fin de semana se realizarán modificaciones en la circulación debido a los trabajos de recarpeteo en el Boulevard Los Nogales, en el tramo entre la colonia Santa Elena y el Boulevard San Miguel. Como las labores se centrarán en el carril poniente, se decidió habilitar el carril oriente en doble sentido. Si es posible, se recomienda tomar vías alternas como Periférico Oriente o la calle San Patricio.

La tarde del pasado jueves 4 de diciembre de 2025, como te informamos en TRIBUNA, un motociclista perdió la vida al impactarse contra la parte posterior de un camión de traslado de personal. El percance se registró en el Parque Industrial Nuevo Nogales. Las autoridades iniciaron rápidamente las investigaciones para definir la causa exacta y determinar quién es el responsable del accidente.

Fuente: Tribuna del Yaqui