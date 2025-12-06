Pánico en Hermosillo: Viviendas se incendian en distintos sectores a pocas horas de diferencia

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado viernes 5 de diciembre de 2025, alrededor de las 20:00 horas, y la madrugada de este sábado 6 de diciembre, aproximadamente a las 02:00 horas, se registraron dos incendios en diferentes sectores de la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, afortunadamente, a pesar del susto de los involucrados y de las autoridades, no se reportan lesionados ni víctimas mortales.

El primer incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Los Olivos. Se informa que el fuego se originó por una veladora encendida que se derramó sobre un mueble. Como se mencionó anteriormente, no hubo heridos, ya que los dueños se percataron a tiempo de lo que sucedía y no dudaron en salir de inmediato. Cabe destacar que una de las habitaciones fue la que sufrió mayores daños materiales.

El segundo incendio se registró en la colonia Olivares, en una casa abandonada. Los vecinos de la zona se percataron de las intensas llamas y llamaron a la línea de emergencia. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce qué pudo haber originado el siniestro. Es necesario resaltar que en ambos incidentes estuvo presente personal de Bomberos de Hermosillo.

Precisamente, el pasado lunes 1 de diciembre de 2025, a muy temprana hora, se reportó un incidente que movilizó a diversas corporaciones policiacas, pues alrededor de las 07:00 horas los tragahumos acudieron a sofocar un siniestro en una vivienda bastante descuidada, ubicada sobre la calle Fronteras, cerca de la avenida Cuernavaca, en la colonia San Benito de Hermosillo, Sonora.

En este lugar había una gran cantidad de desperdicios en el patio trasero, lo que avivó las llamas. En un inicio se creía que no había nadie, pero los agentes encontraron a tres sujetos, quienes finalmente fueron puestos a salvo. Se presume que los hombres rescatados eran indigentes que, quizás por descuido, provocaron el incendio que generó pánico entre los miembros de la comunidad.

