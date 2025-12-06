Se registra explosión de coche bomba frente a la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán

Coahuayana, Michoacán.- Este sábado 6 de diciembre de 2025 se reportó la explosión de un coche bomba en las inmediaciones de la sede de la Policía Comunitaria en el municipio de Coahuayana, Michoacán. De forma preliminar, fuentes oficiales señalaron que se registraron, al menos, dos personas muertas y ocho heridos, entre los cuales se encuentran menores de edad. El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó que se activó de inmediato un protocolo de atención aérea y terrestre para auxiliar a las víctimas.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, las autoridades michoacanas realizan la investigación correspondiente para determinar las causas de la explosión. Asimismo, el organismo indicó que la zona fue reforzada de inmediato con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para proteger a la población, mientras que helicópteros realizaron el traslado de los heridos a diferentes hospitales de la entidad.

Personal especializado de la @FiscaliaMich , en coordinación con @Defensamx1 , @SEMAR_mx , @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico realizan actos de investigación en Coahuayana, Michoacán, para determinar las causas que originaron la explosión registrada esta mañana frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria que, hasta el momento, dejó dos personas fallecidas y 7 lesionadas", explicó la dependencia federal.

Detona CJNG coche bomba frente a instalaciones de Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán, autoridades reportan al menos dos muertos y 10 heridos.

Estallido alcanzó víctimas, inmuebles y vehículos.

Pero dicen que no hay narcoterrorismo y se oponen al apoyo de EU.

El líder de las autodefensas de Coahuayana, Héctor Zepeda, mejor conocido como comandante Teto, declaró a EL PAÍS que el estallido se registró alrededor del mediodía, justo cuando una camioneta cargada con plátanos transitaba por la puerta de la comandancia. Trascendió que la onda expansiva del artefacto explosivo causó daños materiales en domicilios aledaños, vehículos particulares, el hospital comunitario y comercios cercanos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán se encarga de la investigación correspondiente para identificar a los posibles responsables, así como para determinar si las personas que murieron o los heridos son pobladores o integrantes de la Policía Comunitaria. El municipio de Coahuayana se caracteriza principalmente por la pesca, así como por la producción de plátano y papaya, en donde han operado cárteles como Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuente: Tribuna del Yaqui