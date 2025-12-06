Terminó inconsciente: Reportan agresión física contra una menor afuera del Conalep en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho ocurrido durante la tarde del pasado jueves 6 de diciembre de 2025, una adolescente de 17 años de edad, cuya identidad por el momento se desconoce, fue víctima de una agresión física en una parada de autobuses que se ubica sobre la prolongación Álvaro Obregón, frente al plantel Conalep Nogales. Derivado del fuerte ataque, la menor requirió de su traslado a un hospital de la ciudad fronteriza.

Según un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, alrededor de las 19:04 horas, elementos de la Policía Municipal recibieron un reporte a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), quien los alertó sobre la presencia de una joven lesionada en el mencionado sector. A su arribo, los agentes encontraron a la víctima inconsciente en la banqueta y solicitaron atención médica inmediata.

Una vez que la afectada fue llevada a un nosocomio, los uniformados se entrevistaron con la madre de la adolescente que fue identificada como María E., de 50 años de edad, quien informó que su hija fue agredida por una joven desconocida. Según el testimonio de la lesionada, la agresora la tomó por sorpresa y le golpeó su cabeza contra la banqueta, lo que derivó en la pérdida del conocimiento en el lugar de los hechos.

Elementos de la Policía Municipal localizaron a la víctima inconsciente sobre la banqueta.

Asimismo, la joven detalló que no recuerda el momento exacto del ataque ni los motivos del mismo. Por su parte, el personal médico determinó que presentó cefalea (un dolor de cabeza que puede tener diversas causas y manifestaciones) sin lesiones visibles, la cual no pone en riesgo su vida. Además se indicó que el tiempo de recuperación será de aproximadamente de 15 días. Las autoridades locales ya trabajan para esclarecer los hechos.

En otro caso similar registrado en Nogales, una mujer identificada como Adriana, de 35 años de edad, recibió una agresión física en la colonia Misión de Anza cuando sostuvo un desencuentro con un adolescente de 15 años. Posteriormente, la madre del menor salió de su domicilio, comenzó a incitarla para pelear y fue en ese momento que el joven le propinó dos golpes en el rostro. La fémina no requirió atención médica y ya se investiga el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui