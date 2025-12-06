Tragedia en Nogales: Bebé de 9 meses termina hospitalizada tras caerle agua hirviendo en su hogar

Nogales, Sonora.- Durante la madrugada del pasado jueves 4 de diciembre de 2025, una bebé de nueve meses terminó con quemaduras de segundo grado tras sufrir un accidente en su domicilio ubicado en la colonia Siglo XXI, en la ciudad de Nogales, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, los hechos se suscitaron mientras la madre, Olga M., de 39 años, preparaba un termo con agua caliente para los biberones.

A pesar de que no se saben con exactitud las razones del incidente, se presume que el recipiente cayó de manera accidental y el agua hirviendo alcanzó los pies de la pequeña. De inmediato, la mujer trasladó a la niña al Hospital General de Zona No. 5 del IMSS, donde fue atendida. Después de una minuciosa revisión, se determinó que presentaba quemaduras de segundo grado que tardarán más de 15 días en sanar, aunque no ponen en riesgo su vida.

En el nosocomio se presentaron elementos de la Policía Municipal para recabar información. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el caso será tomado como un accidente; sin embargo, en TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización. Se hace un llamado a que, siempre que se manipulen líquidos calientes, se haga con toda la precaución para evitar este tipo de situaciones.

La bebé tuvo que ser hospitalizada

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana cuenta con una serie de recomendaciones en caso de que la piel de una persona entre en contacto con una fuente de calor. Primero, hay que enfriar la quemadura de inmediato, echando sobre la zona afectada un chorro suave de agua fría durante 10 o 15 minutos, o más si continúa el dolor. Si se trata de un menor, debe ser llevado lo más pronto posible a recibir atención médica.

En caso de que el afectado sea un adulto y la quemadura presente ampollas (con líquido claro en su interior), la zona luzca carbonizada o el tamaño de la lesión sea superior al de la palma de la mano de la víctima, se debe acudir a un hospital de la zona, pues requiere que un especialista se haga cargo de las lesiones, ya que incluso podría poner en grave peligro su vida y bienestar físico.

Fuente: Tribuna del Yaqui