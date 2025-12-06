Tráiler cargado con cobre sufre volcadura y termina fuera del camino en una carretera de Sonora

Cananea, Sonora.- Un accidente vial se registró este sábado 6 de diciembre de 2025 en la carretera Cananea–Ímuris, en donde se reportó que un tractocamión que transportaba rollos de cobre sufrió una volcadura a la altura del kilómetro 87, generando complicaciones en la circulación y movilizando a los cuerpos de emergencia al norte de Sonora. A pesar del aparatoso percance, las autoridades del estado no reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la unidad automotriz quedó ladeada sobre uno de sus costados, lo que parte de la carga se dispersara en el camino y se afectará el tráfico en la zona. Personal de Protección Civil Estatal indicó que la vialidad permaneció con cierre parcial e intermitente debido a las maniobras que se llevaron a cabo con el apoyo de maquinaria pesada para retirar el tráiler y asegurar el perímetro.

En el sitio, rescatistas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y corporaciones de los tres niveles de gobierno se encargaron de realizar las labores correspondientes en el área. Las autoridades estatales exhortaron a los conductores a respetar la señalización, seguir las indicaciones del personal en campo y manejar con precaución. Hasta el momento se desconoce la identidad del operador del tractocamión.

Con el uso de maquinaria pesada fue posible retirar la unidad siniestrada.

Otro accidente

Este accidente se suma a otro similar registrado el pasado lunes 27 de octubre del presente año, cuando otro tractocamión que transportaba cartón se volcó sobre la carretera Cananea-Imuris, a la altura del kilómetro 90+400. En aquella ocasión, fuentes extraoficiales indicaron que el chofer de la unidad, por razones aún desconocidas, perdió el control del volante, lo que ocasionó que el vehículo terminara fuera de la cinta asfáltica. Al lugar arribaron elementos de las corporaciones de seguridad, quienes ayudaron con el retiro del vehículo.

Se descartó cualquier tipo de derrame o incendio; sin embargo, el material quedó esparcido a un lado del camino. Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil publicó en su perfil de Facebook un mensaje para alertar a la ciudadanía sobre el incidente carretero y confirmó que no se reportaron personas lesionadas a causa del mismo.

