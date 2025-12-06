Una menor de 14 años sufre acoso y agresión sexual cuando caminaba a su escuela en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante la mañana del viernes 6 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal atendieron un caso de acoso sexual en perjuicio de una menor de 14 años de edad cuando caminaba con rumbo a una escuela secundaria de la colonia Pueblo Nuevo, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. Las autoridades locales tomaron conocimiento del hecho para realizar la investigación correspondiente.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, el reporte se recibió alrededor de las 07:50 horas, cuando la madre de la víctima, una mujer de 46 años, indicó que su hija había sufrido una agresión de índole sexual por parte de un hombre mientras se desplazaba sobre la calle Municipio de Sinoquipe. Según el testimonio de la parte afectada, el agresor circulaba a bordo de un automóvil sedán, color beige.

En un momento el conductor, descrito como un masculino de complexión robusta y que vestía una chamarra de color, así como un pantalón de mezclilla azul, se emparejó cerca de la adolescente y le ofreció llevarla a su cuestión, petición que fue declinada por la víctima. Posteriormente, el individuo descendió del vehículo y tomó la pierna de la joven, quien inmediatamente tomó su teléfono celular y se comunicó con su madre.

Elementos de la Policía Municipal atendieron una denuncia de un caso de acoso sexual contra una menor en Nogales.

Al notar esta situación, el sujeto subió rápidamente a la unidad automotriz y huyó del lugar con rumbo desconocido. La Policía Municipal de Nogales turnó el caso a la instancia correspondiente para que se lleven a cabo las indagatorias complementarias, mientras que exhortan a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier situación de riesgo, especialmente en los hechos que involucran a niños, niñas y adolescentes.

En otro suceso similar ocurrido la tarde del pasado jueves 6 de diciembre, una adolescente de 17 años fue víctima de una agresión física en una parada de autobuses que se encuentra sobre la prolongación Álvaro Obregón, frente al plantel Conalep Nogales. Policías municipales arribaron al lugar y localizaron a la menor inconsciente, por lo que se requirió su traslado a un hospital cercano de la ciudad fronteriza.

Fuente: Tribuna del Yaqui