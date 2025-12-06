Víctima hace maniobra desesperada y causa choque para huir; imputan a José María 'N' en Sonora

Santa Ana, Sonora.- Un hombre identificado como José María fue sometido a su primera audiencia tras la orden de aprehensión derivada del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de una mujer de identidad reservada. Los hechos, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), ocurrieron el 29 de enero de 2022, cuando el imputado acudió a la vivienda de la víctima.

Aquel día, el sujeto llegó al punto de encuentro pactado en la colonia Santa Cecilia, ubicada en la localidad de Santa Ana, Sonora. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de la afectada, su comportamiento fue bastante agresivo desde que ella abordó su vehículo sedán, pues aparentemente tenían un acuerdo previo que no fue respetado, ya que él decidió ignorar dichos planes.

El individuo condujo por algunas calles y después se dirigió a su domicilio en la colonia Fátima. Durante todo el trayecto, la mujer le pidió en innumerables ocasiones que la dejara bajar de la unidad. En respuesta, el hombre activó los seguros y aceleró, impidiendo que ella pudiera ponerse a salvo. En algún punto del recorrido, la víctima vio por la ventana a un par de personas reunidas afuera de un establecimiento y, muy cerca, una unidad de la Guardia Nacional (GN), por lo que de inmediato pidió auxilio.

Desafortunadamente, el sujeto se dio cuenta de lo que intentaba hacer la joven y volvió a acelerar. Además, mientras se alejaban, intentó despojarla de su teléfono e inmovilizarla físicamente para mantener el control. No obstante, la víctima no dejó de buscar la manera de liberarse y finalmente lo logró al mover el volante, provocando que la unidad se impactara contra una banqueta en la calle General Anaya, desde donde corrió para resguardarse.

"En la audiencia, el Juez permitió la formulación de imputación, concedió la ampliación del término constitucional para la resolución a vinculación a proceso y dictó prisión preventiva justificada", dice un fragmento del comunicado emitido por la Fiscalía estatal. Por su parte, la dependencia se comprometió a seguir dando seguimiento a los casos con perspectiva de género y aquellos que representen un riesgo para la libertad de las mujeres.

