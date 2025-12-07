Accidente mortal en Sonora: Dos jóvenes mueren al estrellarse contra una casa y quedar atrapados

San Luis Río Colorado, Sonora.- Este domingo 7 de diciembre de 2025, a muy temprana hora, la tragedia se hizo presente sobre la avenida Benjamín Flores, entre las calles 24 y 25, en San Luis Río Colorado, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, son dos las víctimas fatales que aún no han sido identificadas, aunque en redes sociales muchos se muestran consternados por lo ocurrido.

Aparentemente, todo sucedió debido al exceso de velocidad, pues el conductor, mientras transitaba de este a oeste, perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra una vivienda. En lo que respecta a los daños materiales, estos son cuantiosos, ya que la pared del domicilio mencionado se derrumbó; además, el vehículo fue declarado pérdida total y las imágenes difundidas resultan bastante impresionantes.

Por supuesto, a la escena arribaron elementos del Departamento de Bomberos, quienes intentaron rescatar a los involucrados mediante maniobras especializadas con herramienta hidráulica tipo "quijadas de la vida", debido a que ambos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del automóvil. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles.

Los dos jóvenes fallecieron

Bastantes accidentes

En las últimas horas, los choques se han vuelto muy frecuentes, pues también en San Luis Río Colorado, la noche del sábado 6 de diciembre alrededor de las 11:30 horas, se registró un fuerte percance en el ejido Lagunitas, en el Valle, el cual dejó como saldo a dos personas lesionadas y, al igual que en el caso anterior, la casi destrucción de los vehículos involucrados. Cabe destacar que los afectados fueron trasladados a un hospital de la zona.

#Seguridad | Vehículo arde por completo en la colonia Libertad; llamas devoran la unidad en minutos en Ciudad Obregón uD83DuDE98uD83DuDD25https://t.co/PbAH5DJa1z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 7, 2025

Según medios locales, se reportó otro hecho similar a la altura del ejido Montezuma, donde una persona quedó prensada dentro de su vehículo, lo que provocó la movilización de los cuerpos de rescate, quienes de inmediato iniciaron las labores correspondientes. Afortunadamente, el rescate fue exitoso y ahora cada uno de los individuos se encuentra internado en un nosocomio. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización.



Fuente: Tribuna del Yaqui