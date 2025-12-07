Agresión armada en Ciudad Obregón: Ejecutan a hombre en vivienda de la Municipio Libre

Ciudad Obregón, Sonora.- Un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno se registró en la zona sur de Ciudad Obregón tras el reporte de un ataque armado que dejó como saldo a una persona sin vida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en la colonia Municipio Libre, generando la movilización inmediata de las corporaciones policiacas y servicios de emergencia hacia dicho sector.

Al número de emergencias 911 se recibieron múltiples alertas por parte de vecinos de la zona, quienes reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego. Este nuevo hecho violento sucedió en la calle Profesora Noemí Montero entre Jalisco y Ruffo E. Vitela. Según los primeros testimonios recabados en el sitio, los presuntos responsables serían sujetos que se desplazaban a bordo de un vehículo tipo sedán.

De acuerdo con la información, los agresores arribaron a un domicilio y dispararon en contra de las personas que se encontraban presentes en el lugar. Cabe destacar que la vivienda atacada ya cuenta con antecedentes de agresiones armadas anteriores. Tras perpetrar el ataque, los tripulantes del vehículo se dieron a la fuga con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se haya informado sobre su localización o detención.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica, sin embargo, al revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De manera extraoficial, el fallecido fue identificado como Carlos Emilio, de 36 años de edad. Asimismo, trascendió la versión de una posible segunda víctima que habría resultado herida y trasladada a un hospital, aunque este dato no ha sido confirmado por las autoridades competentes.

La calle donde sucedió el crimen fue cerrada por las autoridades

La escena del crimen fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar), quienes resguardaron el perímetro. Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargaron del procesamiento de la escena y la recolección de indicios, mientras que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui