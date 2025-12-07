Aparatoso accidente vial en Cajeme: Camioneta saca del camino a sedán y provoca volcadura

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde de este domingo 7 de diciembre, las autoridades de tránsito de Cajeme atendieron un aparatoso accidente vehicular sobre el tramo carretero Esperanza - Hornos. En el percance se vieron involucrados dos vehículos y, pese a la magnitud de los daños materiales y la volcadura de uno de los automóviles, el reporte confirmó que no hubo pérdidas humanas ni lesiones graves que lamentar.

El incidente tuvo lugar en el camino que lleva a la presa El Oviáchic, zona caracterizada por curvas y carriles estrechos, factores que exigen precaución a los conductores. De acuerdo con los primeros peritajes recabados en el sitio, un sedán de la marca Nissan, de modelo reciente, transitaba en dirección de sur a norte. Simultáneamente, una camioneta tipo pickup Chevrolet, de color blanco y modelo anterior, descendía en el sentido opuesto.

El choque se produjo en una de las curvas del sector cuando, presuntamente, el conductor de la camioneta invadió el carril contrario. Ante esta situación, el conductor del vehículo sedán realizó una maniobra defensiva intentando esquivar el impacto frontal. Sin embargo, el contacto fue inevitable, golpeando el costado de la unidad. La fuerza del impacto y la inercia de la maniobra provocaron que el automóvil compacto saliera de la superficie de rodamiento, terminando volcado a un costado de la carretera.

En cuanto a los ocupantes, en el automóvil Nissan viajaba una pareja de jóvenes, mientras que en la camioneta se trasladaban un hombre y una mujer adultos. Afortunadamente, los sistemas de seguridad del vehículo más reciente funcionaron correctamente; la activación de las bolsas de aire ayudaron para proteger la integridad física de los pasajeros.

El sedán volcó fuera del camino con tres personas a bordo

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roha para realizar la valoración médica de los cuatro involucrados. Tras una revisión, se determinó que todos se encontraban policontundidos pero estables, por lo que no fue necesario efectuar traslados a un hospital, siendo atendidos únicamente en el lugar de los hechos.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de Tránsito se encargaron de abanderar la zona y realizar el levantamiento del peritaje para el deslinde de responsabilidades. Estas labores, sumadas a las maniobras de las grúas para retirar las unidades y trasladarlas al corralón municipal, generaron un notable congestionamiento vehicular, dado que el accidente ocurrió en un horario de alta afluencia de automovilistas que regresaban de las áreas recreativas de la presa.

La pick up implicada era tripulada por una sola persona

Fuente: Tribuna del Yaqui