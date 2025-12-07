Asesinan con ráfagas de arma larga a Wenceslao, un vendedor de carnitas, al norte de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este domingo 7 de diciembre de 2025, un ataque armado se registró en calles de la colonia Lomas de Imala, ubicada en el sector noreste de Culiacán, Sinaloa, donde se reportó la ejecución a balazos de un hombre que atendía su negocio de venta de carnitas y chicharrón de puerco. Los primeros reportes indican que un grupo armado irrumpió en el lugar y con ráfagas de arma larga privó de la vida al masculino.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, las autoridades locales identificaron preliminarmente al hoy occiso como Wenceslao 'N.', de 48 años de edad y con domicilio en la mencionada demarcación, perteneciente al sector Lomas del Magisterio. Trascendió que el comerciante tenía varios meses trabajando en un puesto semifijo que se ubica sobre la banqueta de la avenida Tamazula, entre Quetzali y Moctezuma.

Las autoridades informaron que los hechos fueron reportados al servicio de emergencia 911 alrededor de las 10 de la mañana, cuando fueron informados sobre una balacera en dicho sitio y que una persona había sido lesionada a balazos, el cual requería atención médica ya que estaba perdiendo bastante sangre, por lo que elementos de las distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se abocaron al sitio para atender la denuncia", explicó el citado medio.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a balazos a Wenceslao, vendedor de carnitas, en la colonia Lomas de Imala o Loma Verde al nororiente de #Culiacán. pic.twitter.com/K86FUHSo9B — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 7, 2025

Aproximadamente a las 10:00 horas, vecinos del sector dieron aviso a las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que se generó la movilización de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). A su arribo, los uniformados confirmaron el homicidio y procedieron a asegurar el área con cinta amarilla. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el sitio, en donde se ubicaron casquillos de arma larga. Por su parte, agentes de investigación, adscritos a la FGE, realizaron las averiguaciones previas del caso para integrar la respectiva carpeta. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le va a practicar la autopsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui