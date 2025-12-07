Cinco presuntos delincuentes abatidos durante enfrentamiento en Los Ramones, Nuevo León

Los Ramones, Nuevo León.- Durante la mañana de este domingo 7 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Estatal desplegaron acciones como parte del Operativo Muralla y repelieron el ataque a balazos en el municipio de Los Ramones, Nuevo León. Los agentes de seguridad contuvieron la agresión y se registró un enfrentamiento armado que dejó un saldo de cinco presuntos delincuentes abatidos, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

De acuerdo con el informe oficial de la corporación policíaca, el operativo permitió detectar a los integrantes de una supuesta organización criminal, quienes al notar la presencia de los oficiales, comenzaron a disparar contra ellos. En el intercambio de balas, cinco civiles armados perdieron la vida, mientras que los uniformados lograron asegurar una camioneta, cinco armas largas, diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Como resultado de estas acciones, los policías estatales consiguieron rescatar a una persona que se encontraba privada ilegalmente de su libertad. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, por lo que se espera un informe actualizado en los próximos días. El pasado viernes 5 de diciembre, el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla, compartió los logros del Operativo Muralla el mes pasado.

#Enfrentamiento entre #policías estatales y hombres armados deja un saldo de cinco presuntos delincuentes abatidos en el municipio de Los Ramones en #NuevoLeón.



En el lugar también se logró el rescate de una persona que presuntamente estaba privada de su libertad.… pic.twitter.com/GEFKdhn7KD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2025

En su reporte mensual con respecto a este programa de seguridad que tiene como finalidad contener el avance del crimen organizado en la zona metropolitana de la región, el funcionario estatal indicó que durante el pasado mes de noviembre las autoridades registraron la detención de 279 personas, se aseguraron 52 vehículos y 13 armas de fuego. Este enfrentamiento se une a otro similar ocurrido en el municipio de Doctor Coss.

En aquella ocasión, elementos de Fuerza Civil se enfrentaron a presuntos integrantes de una célula delictiva durante la tarde del pasado jueves 27 de noviembre, abatiendo a un civil armado y deteniendo a otro. Los agentes repelieron una agresión armada cuando realizaban labores de vigilancia, cuando detectaron un grupo armado que circulaba sobre la carretera a Hidalgo, aproximadamente a un kilómetro de la cabecera municipal.

#Seguridad | Enfrentamiento armado en Doctor Coss, Nuevo León, deja sin vida a un presunto delincuente uD83DuDEA8https://t.co/DdXkqVlrMa — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui