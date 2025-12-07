Conductor en estado de ebriedad derriba poste de alumbrado público en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente de tránsito resultó en daños materiales a la infraestructura urbana, aunque sin consecuencias fatales para los involucrados, en el sector poniente de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron la noche de este domingo 7 de diciembre, movilizando a diversas corporaciones de seguridad y auxilio hacia el bulevar Antonio Caso y la calle Jesús García, en el fraccionamiento Urbi Villa del Real.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento, el conductor de un vehículo tipo pick up de color blanco transitaba por la mencionada, cuando perdió el control de la unidad, lo que provocó que se subiera al camellón central. Debido a esto, la camioneta chocó y derribó una poste de alumbrado público. Sin embargo, el vehículo no detuvo su marcha en ese punto, pues continuó su trayectoria hasta chocar comntra una palmera.

Testigos realizaron el llamado al número de emergencias 911, solicitando la presencia de las autoridades. En respuesta, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar las primeras atenciones médicas al conductor. Tras una valoración en el lugar, los socorristas determinaron que el sujeto no presentaba lesiones de gravedad, únicamente algunos golpes, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Se informó que el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del percance, hecho que habría provocado la pérdida de control del volante. Aunque su identidad no ha sido revelada, fue asegurado en el sitio y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para responder por los daños ocasionados. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

Dichas autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron el peritaje pertinente para el deslinde de responsabilidades y gestionar el retiro de la unidad siniestrada y la estructura derribada.

Autoridades de Tránsito Municipal se hicieron cargo de la situación

Este no ha sido el único accidente de tránsito que se registra recientemente en Ciudad Obregón. Apenas ayer sábado 6 de diciembre durante la tarde, dos vehículos protagonizaron un choque frontal sobre la calle 300, entre Kino y calle 1. Derivado del fuerte impacto, uno de las unidades involucradas se salió de la vialidad y terminó entre las maleza que se encuentra en unas tierras de cultivo cercanas, dejando a una persona lesionada.

Fuente: Tribuna del Yaqui