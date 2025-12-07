Descubren fosa clandestina en predio de Nogales; contenía los restos óseos de una persona

Nogales, Sonora.- Las labores de búsqueda realizadas por el colectivo Madres Buscadoras de Nogales permitieron la ubicación de nuevos restos humanos, confirmando una vez más la efectividad de la ayuda de la ciudadanía en estas tareas. Durante una reciente jornada realizada en un predio situado al sur de la ciudad de Nogales, en las inmediaciones de la colonia La Mesa, las integrantes del grupo lograron dar con el paradero de una persona fallecida.

El descubrimiento se produjo cuando las mujeres inspeccionaron un terreno baldío, donde localizaron el cuerpo sepultado en una fosa clandestina. Según los primeros reportes ofrecidos por el colectivo, los restos se encuentran en estado esquelético, condición que impidió la identificación de la víctima en el lugar. Por tal motivo, será necesario esperar el análisis de los servicios periciales y las pruebas genéticas correspondientes para determinar la identidad de la persona.

Este hallazgo es el resultado directo de la participación de la sociedad civil a través de los mecanismos de denuncia que el colectivo ha implementado. La información que guio a las buscadoras hasta este punto provino de un mensaje anónimo. Al respecto, el grupo compartió el siguiente mensaje para dar contexto al descubrimiento:

En una fosa localizada el día de hoy en la mesa en Nogales Sonora se localizan restos humanos de una persona todo gracias a un llamado anónimo en nuestro buzón de paz que tenemos en la catedral de Hermosillo, Sonora”.

Aunque el colectivo cuenta con imágenes de la osamenta, han optado por mantener una política de respeto hacia los familiares de las víctimas, decidiendo no difundir detalles gráficos ni señas particulares hasta que las autoridades competentes realicen el procesamiento oficial de la escena y el levantamiento del cuerpo. Finalmente, el grupo reiteró su llamado a la población para seguir aportando datos que ayuden a localizar a personas desaparecidas.

Enfatizaron que su labor es humanitaria y no busca perseguir delitos, sino cerrar ciclos de duelo. A pesar de los riesgos que conlleva su actividad en terreno, mantienen su disposición de seguir buscando. Para ello, difundieron nuevamente sus canales de contacto directo: "Si sabes alguna información sobre alguna fosa clandestina llama 6623 41 56 16. Tu llamada será anónima y dará paz a una familia que no busca culpables ni justicia solo traerlos de vuelta a casa”.

Fuente: Tribuna del Yaqui