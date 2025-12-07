Explosión de coche bomba en Michoacán: Cifra de muertos SUBE a CINCO; FGR acusa TERRORISMO

Coahuayana, Michoacán.- Este domingo 7 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que la cifra de muertos por la explosión de un coche bomba en el municipio de Coahuayana, Michoacán, subió a cinco. Los hechos sucedieron a las 11:40 horas de la mañana del pasado sábado frente al cuartel policial, tal como te lo informó TRIBUNA.

La FGR ha informado que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Michoacán, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) y Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (Ueitata), inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo, esto porque se utilizaron explosivos para atentar contra elementos de policía.

#FGR en coordinación con el @GabSeguridadMX y autoridades estatales de #Michoacán, realizan diligencias en torno a la carpeta de investigación iniciada por delincuencia organizada luego de la explosión de un automóvil ayer en Coahuayana. 1/3 pic.twitter.com/ebPh1dMdBY — FGR México (@FGRMexico) December 7, 2025

"En el lugar se encuentran 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales ministeriales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense", señaló la FGR mediante el comunicado más reciente.

Por otra parte, aparte de que incrementó la cifra de muertos a cinco, el número de lesionados aumentó a 12 personas, de los cuales se presume que ocho son elementos de la policía comunitaria. Aunque no se han revelado más detalles, trascendió que el conductor del vehículo presuntamente murió al accionar la explosión.

"Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana, Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están siendo atendidas por el Gobierno del Estado", compartió la nueva fiscal Ernestina Godoy Ramos a través de sus redes sociales.

Cabe señalar que en años recientes solamente un caso ha sido considerado como un acto "terrorista" en el país y se trató de la agresión con granadas perpetradas en los festejos del 15 de septiembre en el zócalo de Morelia en el año de 2008.

Fuente: Tribuna del Yaqui