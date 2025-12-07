(FOTOS) A tiros, elemento de la Guardia Nacional ASESINA a dos compañeros en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Un elemento de la Guardia Nacional (GN), aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, asesinó a tiros a dos de sus compañeros dentro de un cuartel de la corporación e hirió a otros dos, esto con su arma de cargo, para posteriormente huir y después ser arrestado. Los hechos sucedieron en el municipio de Aguililla, en la región de Tierra Caliente de Michoacán.

La información revelada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) da a conocer que el ataque ocurrió ayer sábado 6 de diciembre de 2025, esto cuando el uniformado intentó salir armado del perímetro del complejo militar que está en el poblado de Tepalcuatitla, supuestamente bajo los efectos de algún narcótico.

Foto: Comunidades de Michoacán/Facebook

Al intentar salir armado, sus compañeros intentaron detenerlo, pero este les disparó. Atacó directamente a cuatro, asesinando a dos y dejando lesionados de gravedad a los otros. De momento, la FGE no ha dado más información, solamente aclaró que el responsable fue sometido y arrestado, aunque la identidad del responsable de los hechos ha sido reservada.

Dos de los heridos fueron llevados en un helicóptero al Hospital Militar de la 43 Zona Militar, mientras que la FGE continúa con las investigaciones dentro del cuartel de la Guardia Nacional. Versiones extraoficiales de los medios locales señalan que había un civil entre las personas heridas; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades. Las víctimas habrían sido identificadas como Juan Miguel 'N', José Guadalupe 'N', Esdar 'N' y José Manuel 'N', pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

También se señaló que, tras haber disparado contra sus compañeros, el elemento consiguió huir del cuartel, lo que desplegó una intensa movilización que incluyó el despliegue de al menos dos helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y diversas unidades terrestres. El militar fue detenido alrededor de las 06:00 horas de este domingo; estaba oculto en un área serrana a espaldas de la presidencia municipal de Aguililla. Hasta el momento, ni Defensa ni la Guardia Nacional han emitido un comunicado oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui