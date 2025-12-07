Fuerte choque en Navojoa: Reportan personas lesionadas tras una colisión entre dos vehículos

Navojoa, Sonora.- Durante las primeras horas de este domingo 7 de diciembre de 2025 se reportó un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de Navojoa, Sonora, en donde participaron dos vehículos tipo sedán participaron en el choque. El percance vial generó la movilización por parte de los cuerpos de emergencia y las autoridades locales, quienes corroboraron que los ocupantes de ambas unidades resultaron lesionados, aunque no se especificó el número de afectados.

De acuerdo con información preliminar recabada por medios locales, el incidente automovilístico se registró alrededor de las 05:00 horas. cuando un automóvil Ford Fusion, color gris, y un Volkswagen Jetta, color blanco, colisionaron en la intersección de las calles Lázaro Cárdenas y Cajeme (Justo Sierra). Además de las personas heridas, los vehículos involucrados presentaron daños materiales de consideración debido al fuerte impacto.

Tras recibir el reporte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio y valoraron a los civiles implicados, los cuales requirieron de su traslado a diferentes hospitales de la localidad para que reciban atención médica especializada. Por su parte, personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudió al lugar para resguardar la zona, elaborar el respectivo reporte oficial y deslindar responsabilidades en este accidente vial.

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho, al mismo que tiempo en el que exhorta a la población en general a respetar los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito para evitar una tragedia mayor. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los automovilistas involucrados y tampoco se tiene datos con respecto a la gravedad de las lesiones que sufrieron.

Autoridades locales y cuerpos de auxilio atendieron este accidente registrado en Navojoa, Sonora.

Choca contra una pipa en Ciudad Obregón

En otro caso similar ocurrido durante la mañana del sábado 6 de noviembre de 2025, la conductora de una camioneta Toyota Sienna, color gris y modelo reciente, se estrelló contra un remolque que transportaba un contenedor, tipo pipa, el cual estaba debidamente estacionado. El suceso se registró sobre el boulevard Ramírez, a unos cuantos metros de la intersección con la calle Chihuahua, en el sector suroriente de Ciudad Obregón.

