Le cortan la circulación y muere al impactarse: Motociclista sufre accidente en carretera de Sonora

Agua Prieta, Sonora.- Este pasado sábado 6 de diciembre de 2025 ocurrió un fatal accidente alrededor de las 23:00 horas, donde un motociclista de 35 años de edad perdió la vida mientras transitaba por la carretera Federal, a la altura del entronque con la avenida 40, en Agua Prieta, Sonora. Por el momento, el joven occiso todavía no ha sido identificado por las autoridades correspondientes.

De acuerdo con información extraoficial, el percance fue provocado por un automóvil tipo sedán, el cual le cortó la circulación a la motocicleta, ocasionando que el conductor perdiera el control y saliera proyectado contra la barra de contención. De manera preliminar, se menciona que también resultó involucrado un transporte público, aunque hasta ahora se desconocen por completo mayores detalles sobre este aspecto.

A pesar de que paramédicos arribaron rápidamente a la escena, no pudieron hacer mucho, ya que el hombre ya no contaba con signos vitales. Asimismo, al lugar llegaron elementos policiacos que aseguraron el área para evitar la contaminación de la escena. En nuestro medio de comunicación estaremos, como siempre, al pendiente de cualquier actualización que surja sobre el tema en las próximas horas.

Por otra parte, en lo que respecta al conductor del sedán, este fue detenido mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad. Se hace un llamado a manejar siempre con extrema precaución, especialmente si se presencia un accidente de este nivel, pues es necesario acatar las órdenes de los agentes para evitar que ocurra un problema mayor si otras unidades se impactan al desesperarse por el congestionamiento vehicular.

Durante la madrugada del pasado 5 de diciembre también ocurrió un accidente en la carretera Agua Prieta–Cananea; en este caso, al igual que en el anterior, murió una persona del sexo masculino. Además, se registró un lesionado de identidad desconocida que tuvo que ser trasladado al Seguro Social en Agua Prieta para recibir atención médica, donde, tras su ingreso, fue reportado como bastante grave.

Fuente: Tribuna del Yaqui