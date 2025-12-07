'Levantón' en Nogales: Bajan de su automóvil a un hombre, lo golpean y lo privan de la libertad

Nogales, Sonora.- La tarde del sábado 6 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal le brindaron la atención a un hombre identificado como Arturo 'C.', de 42 años de edad, luego de que se reportara una agresión física en una gasolinera de la colonia Nuevo Nogales, perteneciente al municipio de Nogales, Sonora. El denunciante también señaló que fue privado ilegalmente de la libertad, aunque consiguió huir de sus captores.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los uniformados se trasladaron a la ubicación, en donde se entrevistaron con la víctima, quien relató que se encontraba en su domicilio situado en el fraccionamiento Monarca, cuando dos sujetos desconocidos se acercaron a su vehículo y posteriormente lo bajaron a la fuerza. Una vez abajo, el afectado contó que comenzaron a golpearlo en la cabeza, lo que provocó que perdiera el conocimiento.

Tras cobrar lucidez, el individuo mencionó que despertó en una vivienda; sin embargo, logró salir de la propiedad y corrió hasta la gasolinera anteriormente mencionada, en donde solicitó la intervención por parte de las autoridades locales a través de las líneas de emergencias del 9-1-1. Luego de recibir el reporte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio y se encargaron del traslado del masculino al Hospital IMSS Bienestar.

Tras ser ingresado al nosocomio, el sujeto se negó a recibir atención médica especializada y lo dejó constatado en la respectiva acta voluntaria. Asimismo, manifestó no tener interés de interponer una denuncia en contra de los responsables, de quienes hasta el momento no se tiene ningún tipo de dato sobre sus identidades. Finalmente, las autoridades municipales notificaron lo acontecido al Centro de Atención Temprana.

La víctima fue bajado a la fuerza de su automóvil y despertó en un domicilio desconocido en Nogales, Sonora.

Otro 'levantón' en Nogales

En otro caso similar registrado el martes 4 de noviembre en Nogales, un hombre identificado como Héctor 'M.', de 33 años, fue privado ilegalmente de la libertad y posteriormente fue abandonado con múltiples heridas sobre la calle Paseo Primoso, en la colonia Chulavista. El perjudicado resultó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar, ya que las autoridades informaron que presentaba una lesión a simple vista en la cabeza y rostro.

#Seguridad | Cuatro sujetos 'levantan' a hombre y después lo abandonan golpeado en calles de NogalesuD83EuDD15uD83DuDEA8https://t.co/8oC52ubteu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui